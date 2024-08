Le rappeur Nelly arrêté à St. Louis pour trafic, possession d'ecstasy.

Nelly, de son vrai nom Cornell Haynes II, a été arrêté à 4h45 du matin à Saint-Louis par la Missouri State Highway Patrol, selon les registres en ligne.

Le rappeur a été inculpé pour possession de substances contrôlées – quatre pilules d'ecstasy – et absence de preuve d'assurance pour une ancienne infraction routière à Maryland Heights.

CNN a contacté l attachée de presse de Nelly pour obtenir un commentaire.

L'arrestation a eu lieu au Hollywood Casino, selon le responsable des relations publiques du département de police de Maryland Heights, Terry McComas, qui a déclaré que l'ancienne inculpation concernait "l'absence de preuve d'assurance dans une infraction routière à Maryland Heights, MO".

Selon les registres judiciaires, cette inculpation date de 2018.

CNN n'a pas pu déterminer si Nelly avait obtenu une représentation légale.

Plus tôt cette année, le chanteur de "Hot in Herre" a fait la une des journaux en annonçant simultanément ses fiançailles avec la chanteuse Ashanti et qu'ils attendaient un bébé.

Ashanti et Nelly ont confirmé en septembre 2023 qu'ils étaient de nouveau ensemble en couple, 20 ans après avoir été liés pour la première fois, une relation qui a pris fin après une décennie.

Jennifer Feldman et Lisa Respers France de CNN ont contribué à cet article.

Malgré les problèmes juridiques, Nelly continue de réussir dans le monde du divertissement, faisant régulièrement la une des journaux pour sa musique et sa vie personnelle. Au milieu du chaos, il et Ashanti ont réussi à maintenir une relation solide, confirmant publiquement leur réunion en septembre 2023.

Lire aussi: