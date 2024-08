- Le rappeur est optimiste pour le championnat de Bundesliga

Holstein Kiel se remémore son premier match en Bundesliga, malgré la défaite contre Hoffenheim, sans être démoralisé. "Je pense que nous avons présenté une performance sur laquelle nous pouvons construire - mais nous ne sommes clairement pas encore à notre meilleur niveau," a déclaré l'entraîneur Marcel Rapp après la défaite 2:3 (0:2) de l'équipe promue contre TSG 1899 Hoffenheim.

Timo Becker, qui a raté deux occasions importantes, a prédit : "Si nous continuons à ce rythme, ce ne sera pas facile pour beaucoup contre nous." Hoffenheim, qualifié pour la Ligue Europa, a finalement réussi à s'imposer grâce aux prestations impressionnantes du gardien Oliver Baumann et du triplé d'Andrej Kramaric.

"Le match était à portée de main"

Alexander Bernhardsson (63.) et Shuto Machino (89.) ont marqué pour les outsiders. Jouant devant 18 503 spectateurs, l'équipe de Kiel a connu quelques difficultés en début de saison. "Je pense que le match était à portée de main", a déclaré Rapp, qui a été entraîneur des jeunes à Hoffenheim pendant de nombreuses années. "En général, nous avons une confiance saine en nous. when we concede a goal, it doesn't trigger a complete collapse."

Le jeu et l'intensité de l'équipe ont été remarquables pour la première équipe de Schleswig-Holstein en Bundesliga. "Il y a déjà beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de cela", a affirmé le quinquagénaire.

