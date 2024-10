Le rappeur Eminem est sur le point d'acquérir un rôle de grand-père, éprouvant de l'émotion.

Slim Shady, de son vrai nom Marshall Mathers III, a révélé un clip musical émouvant pour sa chanson "Temporaire", dédiée à sa fille Hailie Jade. Dans cette vidéo, le rappeur célèbre montre un côté tendre inattendu : il va devenir grand-père pour la première fois.

Même les rappeurs les plus durs ont un côté sensible, et Eminem laisse couler quelques larmes en apprenant cette nouvelle joyeuse. Le clip a été diffusé sur YouTube par l'artiste influent. Pour sa création, Eminem a astucieusement assemblé des vidéos d'archives de Hailie Jade Scott, retraçant son parcours de l'enfance au mariage. Près de la fin du clip, la jeune femme de 28 ans offre à son père une surprise inattendue : elle est enceinte ! Hailie Jade offre à Eminem un tee-shirt "Papy" et une photo d'échographie, ce qui émeut momentanément le rappeur dur à cuire.

Hailie Jade a également partagé des photos sur Instagram, montrant Evan McClintock et elle-même encadrées par des images d'échographie, avec la légende "Maman et Papa" et l'année 2025. Selon le magazine "People", Kimberly Anne Scott, l'ex de Eminem, a présenté le couple à l'université du Michigan. Ils se sont mariés en mai 2022 après six années harmonieuses ensemble. Lors d'une apparition sur le podcast "Just a Little Shady" de Hailie Jade, Evan a révélé avoir obtenu l'approbation d'Eminem pour sa demande en mariage lors de son anniversaire en décembre 2022.

"Temporaire", un titre empli de sensibilité que Eminem a enregistré avec la chanteuse Skylar Grey, figure sur son douzième album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Cet album est sorti en juillet. Cette chanson nostalgique est un hommage touchant à sa fille. Hailie Jade Scott est issue de la relation passée d'Eminem avec Kimberly Anne Scott.

Dans l'euphorie, Hailie Jade annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux, publie des photos d'échographie et annonce leur future famille, en écrivant "Maman et Papa" et l'année 2025. L'industrie du divertissement s'extasie à l'annonce de la venue du premier petit-enfant de Slim Shady.

