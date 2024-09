Le rappeur de la psychothérapeute de Cologne est reconnu coupable.

Deux individus à Cologne ont été condamnés à de lourdes peines de prison par le tribunal local pour avoir enlevé une thérapeute féminine et l'avoir mise dans une boîte. Le délinquant plus âgé a été condamné à onze ans de prison, tandis que le plus jeune en a écopé de huit ans et demi. Le tribunal les a reconnus coupables d'enlèvement aggravé, incluant également l'infligtion de lésions corporelles graves.

Les auteurs, âgés respectivement de 40 et 55 ans, ont été accusés d'avoir enlevé la thérapeute de l'homme de 40 ans en septembre 2023, selon le jugement du tribunal. L'homme de 55 ans est suspecté d'avoir organisé une rencontre sous un faux nom pour attaquer la femme. L'homme de 40 ans, lors de cette rencontre, aurait apporté une boîte au cabinet de la thérapeute et aurait utilisé du chloroforme pour assommer la femme avant de la forcer à entrer dans la boîte.

Le duo aurait ensuite emmené la boîte dans un appartement, où ils ont menacé la femme et réclamé une rançon de 1,5 million d'euros. Cependant, à la fin, la femme a été libérée sans que la rançon ne soit payée.

Les accusations portées contre les deux individus incluaient non seulement l'enlèvement, mais aussi l'organisation d'une rencontre trompeuse et l'utilisation de chloroforme pour rendre la femme inconsciente. Malgré leurs demandes de rançon importante, l'incident d'enlèvement s'est finalement soldé par la libération saine et sauve de la femme.

