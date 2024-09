Le rappel étendu englobe les marques de jus d'Apple distribuées dans les points de vente Aldi, Walgreens et Weis.

Certains contenants de Great Value, Market Basket, Weis, Urban Meadow, Natures Nectar, Wellsley Farms, Solevita et Clover Valley jus de pomme sont concernés par le rappel, selon Refresco Beverages US et les détails publiés sur le site de l'Administration des aliments et des médicaments des États-Unis.

Le jus était disponible à l'achat dans des magasins comme Walgreens, Walmart, BJ’s, Weis et Aldi.

Dans une annonce révisée publiée le 23 août 2024, Refresco a souligné que la sécurité des consommateurs était leur principale préoccupation. Par mesure de précaution, ils ont lancé volontairement le retrait de certains lots de jus de pomme 100% fabriqué à partir de concentré fourni par un fournisseur après avoir découvert que le jus produit précédemment contenait de l'arsenic inorganique, bien que légèrement supérieur au niveau d'action de 10 ppb (parties par milliard) de la FDA.

Heureusement, aucun problème de santé n'a été rapporté en lien avec ce rappel. Ceux qui ont des préoccupations supplémentaires peuvent contacter Refresco au 1-888-260-3776.

L'arsenic se trouve naturellement dans l'environnement et peut se lier à d'autres éléments pour produire des formes organiques ou inorganiques, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Les composés d'arsenic organique sont principalement présents dans les poissons et les fruits de mer, avec des risques d'exposition humaine moins importants.

D'un autre côté, les composés inorganiques sontfound in soil, sediment, and groundwater. Exposure may lead to stomach or intestine irritation, damage to blood vessels, changes in skin, and decreased nerve function. Prolonged childhood exposure has also been linked to reduced IQ scores.

The FDA set the 10 ppb limit for inorganic arsenic in apple juice in June 2023 to minimize babies and young children's exposure to environmental contaminants through food. However, manufacturers were not obligated to adhere to this limit, and the agency stated at the time that they would consider this limit along with other pertinent factors when deciding on arsenic levels in foods.

Despite no reported health issues related to the recall, it's crucial to remain vigilant about consumption. Consumers should be aware that prolonged exposure to inorganic arsenic, such as the type found in this recalled juice, can lead to stomach or intestine irritation, damage to blood vessels, changes in skin, and decreased nerve function.

