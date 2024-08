Le Range Rover a besoin d'un huit cylindres?

Le Range Rover classique existe toujours avec une large gamme d'options de groupe motopropulseur. Mais lequel est le meilleur ? ntv.de a conduit à la fois le PHEV à six cylindres et le V8 traditionnel. Le compresseur est toujours disponible également.

Avez-vous déjà envisagé de dépenser beaucoup d'argent pour un Land Rover et d'acheter un Range Rover ? La première étape consiste à gérer le configurateur, car les listes de prix PDF ne sont actuellement pas disponibles chez le constructeur britannique. Après quelques clics de souris ou mouvements sur l'écran de téléphone, vous apprendrez que le diesel de 3,0 litres de 300 ch est le moyen le plus abordable d'entrer dans le monde du Range Rover à 140 200 euros. Et ceux qui pensent que 300 chevaux sous le capot du Range sont suffisants (et ils le sont certainement) auront droit à une consommation de carburant remarquablement économique pour la classe de véhicules, à 8 litres aux 100 kilomètres.

ntv.de aimerait bien l'essayer, mais l'équipe de presse de Land Rover ne trouve pas le petit compresseur suffisant. Dans leur propre flotte, l'entrée de Range Rover commence par le puissant PHEV de 550 ch, et ils n'ont rien de plus petit. Et quoi venir ensuite dans la hiérarchie ? Bien sûr, le V8 tant convoité ! Il est juste équitable de dire que les clients se ruent sur le Range Rover chez Land Rover. Chaque unité est nécessaire pour les clients payants, et la presse doit passer à l'arrière-plan.

Mais revenons-y. Pour la version PHEV plus faible (460 ch), un supplément de 9 000 euros est dû. Et pour le modèle PHEV testé ici avec la propulsion plus puissante (550 ch), Land Rover facture une somme rondelette de 169 900 euros. Cela montre déjà que faire des économies sur les coûts de carburant n'est pas un moyen facile de récupérer les coûts supplémentaires.

Mais théoriquement, cela pourrait fonctionner. Après tout, le Range Rover est taxé comme une voiture de société sur la moitié de la valeur de liste nette, ce qui fait économiser beaucoup d'argent. Et si un Range Rover n'est pas une voiture de société classique, quelle voiture l'est ? Vous n'auriez besoin que de transférer environ 30 kWh d'électricité de votre propre installation photovoltaïque à la grande batterie de traction du 4x4 chaque jour. Et ensuite conduire purement électriquement avec l'unité électrique maintenant puissante de 218 ch du hybride rechargeable sans moteur à combustion - la portée pratique est respectable 109 kilomètres dans le cycle combiné WLTP.

Le PHEV n'est vraiment souverain qu'avec les deux moteurs

Et voici le hic. Quiconque conduit le Range Rover avec ses sièges confortables comme le ciel et sa suspension douce sera rapidement tenté par le 3,0 litres en ligne à 6 cylindres avec 400 ch supplémentaires. Et avec le moteur électrique et le moteur à combustion travaillant ensemble, le Britannique puissant devient une véritable affaire (cinq secondes pour atteindre la vitesse de l'autoroute et une vitesse de pointe de 242 km/h).

La transmission est noble, pas de question. Et c'est bizarrement amusant de regarder la barre se remplir lorsque vous pouvez simplement regagner de l'énergie en freinant. La régénération fait partie de l'hybride, après tout. Cela crée une bonne sensation. Et avec le chargement externe à partir de sources régénératives, 2,8 tonnes de poids à vide peuvent être conduites sans culpabilité. Vraiment ? Non, bien sûr, un Range Rover n'est pas pour les personnes ayant une forte conscience écologique. Trop lourd, trop grand, trop inutile. Mais malheureusement, comme disent les Allemands, "trop cool pour l'école".

Land Rover sait trop bien comment rendre heureux les fans de voitures classiques. La transmission a été encore raffinée. Tandis que plus simple, elle est toujours raffinée. Pour la nouvelle génération de Range Rover, les Britanniques ont bien négocié avec BMW pour utiliser leur meilleure pièce - le V8 bi-turbo de 4,4 litres hybridé léger. Mais il ne rugit pas fort, mais plutôt avec retenue, convenant à l'understatement que les Britanniques sont connus pour. Avec 530 chevaux (et un nouveau modèle haut de gamme avec 615 ch), le Range Rover V8, par rapport au PHEV, est environ 200 kg plus léger et accélère à 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Understatement ? Pas avec le Range Rover

Un Range Rover, avec ses 5,05 mètres de longueur et 1,87 mètre de hauteur, n'a rien à voir avec l'understatement. Et pour pousser plus loin, ntv.de a testé la fameuse P530 (V8) dans la version LWB de 5,25 mètres de longueur. Dans ce cas, l'empattement passe de 3 à 3,20 mètres. Alors, l'espace pour les jambes est vraiment abondant. Cependant, Land Rover aurait pu montrer plus d'équipement à l'arrière pour les démonstrations. Alors, la deuxième rangée serait première classe avec deux niches de sièges séparées. Même les canapés luxueux dans le salon ont du mal à suivre.

Le charme d'un Range Rover réside dans le fait qu'en dépit de son luxe somptueux, il est finalement l'outil ultime. Être assis à l'arrière parmi les matériaux fins avec une infodivertissement de premier ordre tandis que le conducteur sort une remorque de 3,5 tonnes de la boue ? Pas un grand problème. Et le Range peut également gérer le véritable terrain. Les bloqueurs, la réduction et une suspension pneumatique variable font du liner de luxe un grimpeur de luxe.

Au fait, la version longue du V8 nécessite au moins 198 100 euros. Ceux qui utilisent les nombreuses options d'individualisation peuvent rapidement atteindre 250 000 euros ou plus. Comment est-ce possible ? Certaines des nombreuses finitions de peinture spéciales déjà proposées en usine coûtent plus de 11 000 euros chacune. Le système multimédia avec écrans à l'arrière ajoute encore 3 300 euros. Et des choses bizarres comme les sièges sur la partie inférieure extensible du hayon, bien sûr, coûtent aussi extra - à raison de 1 200 euros. Et la liste des options est assez longue.

Le PHEV ne fait sens que avec une conduite électrique élevée

Enfin, un mot sur les types de motorisation. Les moteurs essence hybridés de différentes manières (à la fois doux et rechargeables extérieurement) représentent désormais près de 60 % de la gamme Range Rover. Les raisons de cela peuvent seulement être spéculées, mais il semble que les clients de ce segment de prix veuillent une motorisation adaptée, que le V8 représente particulièrement bien.

Le plug-in hybrid est également silencieux et raffiné. Et en termes de stratégie de fonctionnement, les ingénieurs ont bien accordé le système complexe avec boîte automatique 8 vitesses, moteur électrique et moteur à combustion. Il n'y a pas de secousses ni d'interruptions de puissance. Cependant, le PHEV ne fait sens que si vous le chargez souvent et le conduisez en mode électrique, ce qui est possible avec l'option de batterie disponible, même sur de longs trajets. Une version entièrement électrique du Range Rover est également en cours de développement.

"Au fait, qu'en est-il de la version longue ? On pourrait dire que c'est la cerise sur le gâteau d'un cocktail déjà délicieux. Mais sérieusement, cher équipe de presse de Land Rover, et un clin d'œil aux gens du marketing : si vous incluez une (presque) version haut de gamme du V8 en version longue dans votre flotte, faites-le dans une couleur vive, pas dans un gris terne. La valeur de revente n'a pas toujours à être la priorité absolue. La prochaine fois, d'accord ?"

