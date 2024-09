Le ralentissement de l'inflation des consommateurs atteint des niveaux minimes depuis février 2021

L'indice du coût de la vie, un outil qui quantifie les fluctuations des prix des biens et services couramment achetés, a connu une baisse significative, passant de 2,9 % en juillet à 2,5 % en août, un niveau dernier atteint en février 2021 et correspondant à la moyenne de 2018, selon les statistiques fournies par le Bureau of Labor Statistics le 31 août.

En examinant les fluctuations mensuelles, les prix ont augmenté légèrement de 0,2 %, restant stables par rapport à juillet.

Les experts avaient prévu une baisse importante du taux annuel à 2,6 % en août, selon FactSet. Cette prévision est en grande partie attribuable à l'influence positive des comparaisons des années précédentes. Les prix de l'essence élevés de l'été 2022 ont artificiellement gonflé l'inflation en août 2023.

Cette histoire est toujours en évolution et sera mise à jour.

Malgré la prévision de baisse du taux annuel, le secteur des affaires pourrait encore bénéficier d'une économie relativement stable, comme l'indique la légère augmentation des prix. La baisse de l'indice du coût de la vie pourrait également attirer plus d'investissements dans l'économie.

Lire aussi: