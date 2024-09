Le quotidien "taz" basé à Berlin devrait cesser sa publication physique d'ici octobre 2025.

Le "taz", basé à Berlin, s'apprête à devenir le premier quotidien régional important en Allemagne à mettre fin à ses éditions imprimées en semaine à partir d'octobre 2025. Du lundi au vendredi, le journal ne sera plus disponible qu'en version électronique, tandis que l'édition du week-end, "wochentaz", continuera d'être imprimée. Cette nouvelle a été annoncée lors d'une réunion à Berlin samedi dernier par les directeurs généraux conjoints du journal, Aline Lüllmann et Andreas Marggraf.

Selon un communiqué lors de l'assemblée générale de la coopérative d'édition taz, la dernière édition imprimée du taz daily sera disponible en kiosque le 17 octobre 2025. La direction s'est dite satisfaite, considérant ce changement comme la phase la plus importante du processus de transformation numérique du journal, en cours depuis six ans.

Depuis 2018, le taz s'est efforcé de contrer la baisse des abonnements en format papier et d'élargir son lectorat. En plus de la version numérique, l'application taz sera étendue, et son site web sera rénové d'ici mi-octobre 2024, selon le communiqué.

La direction a exprimé son enthousiasme et son soulagement, déclarant que tous les produits futurs du taz sont désormais suffisamment avancés et réussis pour permettre ce saut significatif vers l'avenir numérique du journal. Les directeurs de la rédaction, Barbara Junge et Ulrike Winkelmann, ont affirmé que le taz n'était pas en crise et agissait depuis une position de force. Ils ont souligné que le journalisme du taz prospère à la fois sur les plateformes numériques et imprimées.

Les transformations techniques pourraient même contribuer à donner plus d'énergie pour plus de journalisme, garantissant que le taz continue d'être la voix la plus notable de gauche, progressiste dans le paysage médiatique allemand, ont-ils expliqué. Le taz est publié en tant que quotidien régional depuis 1979.

