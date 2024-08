- Le quinzième jour dans le désert: Sarah Knappik rencontre une journée difficile

Pour la première fois dans le défi "Stellar Creek" de la nature sauvage, tous les corps célestes n'étaient pas réunis. "Nous avons relevé ce défi huit fois auparavant et avons obtenu un plein succès à chaque fois", a déclaré la présentatrice Sonja Zietlow lors de l'épisode du jeudi de "Je suis une célébrité - Showdown de la légendaire nature sauvage" sur RTL+. Dans ce défi, les concurrents devaient s'allonger sur une sphère stellaire et endurer l'eau et les boules.

Avant de commencer, l'ancienne participante de "Germany's Top Model" Sarah Knappik (37) a décidé de ne pas relever le défi. "J'ai des problèmes de dos", a déclaré le mannequin. Zietlow a averti que se retirer aurait des conséquences, mais Knappik est restée sur le côté. Les cinq sphères stellaires restantes ont terminé le défi et chaque participant a remporté une étoile. Malheureusement, l'absence de Knappik a entraîné l'obtention de seulement cinq des six étoiles possibles pour l'équipe légendaire.

Une journée difficile pour Sarah Knappik

Ce n'était pas la seule difficulté pour Sarah Knappik dans le nouvel épisode. Au début, elle et la personnalité de la télévision de réalité Gigi Birofio (25) sont partis à la recherche d'un trésor. Peut-être était-ce leur humeur mélancolique due au départ d'Elena Miras de la jungle, mais l'expédition a mal tourné. Malgré la collecte de six sur huit clés pour le coffre au trésor, ils se sont disputés.

Birofio a accidentellement éclaboussé Knappik de boue, et après que le mannequin a continué à se plaindre, Birofio a riposté en l'éclaboussant délibérément, la rendant encore plus sale - une vue qui n'a pas plu à Knappik. "Frère, tu es la personne la plus répugnante qui existe", a déclaré Knappik par la suite. Lorsque aucune des six clés n'a fonctionné dans les serrures du coffre, l'ambiance a atteint son point le plus bas. "Je semble avoir une journée particulièrement malchanceuse aujourd'hui. Elena est partie, je me suis blessé au doigt, et maintenant ça aussi", a gémi Knappik.

Knappik riposte

De retour au camp, la dispute a encore empiré. Birofio a accusé Knappik de ne pas être à sa place avec son attitude. During dinner, he got the opportunity to apologize but instead continued his attack on the offended Sarah. "Arrête de te comporter comme un enfant capricieux", a-t-il nargué. When it was time to assign night duties, moderator Mola Adebisi (51) tried to calm her down, but Knappik rebuffed him.

Even "Goodbye Germany" emigrant Danni Büchner (46) intervened, and Knappik responded by launching a broadside attack. She accused Büchner and Adebisi of being submissive and told Birofio, "Learn to be a man first." The following morning, Knappik apologized to Birofio, Büchner, and Adebisi. Then, it was time for the next challenge, which Knappik refused to participate in.

Il reste à voir si le mannequin peut se remettre de cette situation dans le prochain épisode. La saison actuelle de "Je suis une célébrité" est une célébration spéciale du 20e anniversaire de l'émission, qui a été diffusée pour la première fois en 2004. Cette édition met en vedette les "légendes", comme les appelle RTL, qui ont déjà été autour du feu de camp.

Malgré ses défis, les gens ont souvent soutenu Sarah Knappik dans la jungle. Ses coéquipiers lui ont apporté des mots de soutien, reconnaissant sa résilience et son attitude positive même face aux difficultés.

Cependant, certaines personnes, comme la personnalité de la télévision de réalité Gigi Birofio, ont eu du mal à comprendre sa frustration et ont réagi négativement, entraînant des tensions supplémentaires entre eux.

