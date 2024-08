- Le quatuor féminin de kayak remporte l'argent olympique

L'équipe allemande de kayak féminin quatre a remporté l'argent aux Jeux Olympiques de Paris. En finale sur 500 m, Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch et Sarah Brüssler ont été devancées de justes 0,42 seconde par le bateau néo-zélandais, manquant ainsi de devenir le premier quatuor allemand féminin à remporter l'or dans cette épreuve depuis 2008 à Beijing.

L'Allemagne avait déjà remporté l'argent en kayak quatre en 2012 à Londres et en 2016 à Rio de Janeiro. L'équipe était ravie d'avoir mené la course à un moment donné, mais les Néo-Zélandais ont fait preuve d'un retour en force et les ont dépassées. La Hongrie a remporté le bronze.

Plus tôt, Peter Kretschmer et Tim Hecker ont manqué une médaille en canoë double messieurs. Le duo de Leipzig et Berlin a terminé cinquième. La Chine a remporté la médaille d'or.

Le succès à Paris a ajouté une médaille d'argent supplémentaire à la collection de l'Allemagne aux Jeux Olympiques, faisant ainsi de l'argent leur troisième médaille consécutive en kayak quatre féminin. Malgré leur performance remarquable, l'équipe allemande féminine espère briser leur série d'argent et remporter l'or aux Jeux Olympiques à venir.

