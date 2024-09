- Le quatuor de Kroos, Wirtz, Hummels et Rüdiger est en lice pour le Ballon d'Or.

Suite à sa retraite du football professionnel, Toni Kroos pourrait bien décrocher le prestigieux trophée du Ballon d'Or. L'ancien membre de l'équipe nationale allemande partage la nomination pour le Ballon d'Or avec son ancien coéquipier de Real Madrid, Antonio Rüdiger, Florian Wirtz du double champion Bayer Leverkusen, et l'ancien joueur de Dortmund, Mats Hummels, dont le transfert à AS Roma en Italie a été annoncé un mercredi.

Dans la catégorie féminine, les Allemandes Lea Schüller, Giulia Gwinn et Sjoeke Nüsken figurent également sur la liste.

Ces individus font partie des 30 nominés de renom pour cette distinction décernée par UEFA et la célèbre publication française de football "France Football". La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 28 octobre à Paris.

Le lauréat de l'année dernière, Lionel Messi, qui a remporté la Copa América avec l'Argentine cette année et détient un impressionnant total de huit titres du Ballon d'Or, n'est pas en lice cette fois-ci. Tout comme le Portugais Cristiano Ronaldo, ce qui constitue une première depuis 2003 où aucun de ces deux stars n'était en lice pour le trophée.

La concurrence sera rude pour les Allemands

La victoire de Kroos en Ligue des champions avec Real Madrid cette année et son retour très médiatisé dans l'équipe nationale allemande après une pause de presque trois ans, qui a suivi la sortie en quarts de finale de l'Euro 2020 de l'Allemagne à l'âge de 34 ans, ont marqué sa retraite du football. Parmi les autres nominés masculins figurent le attaquant norvégien Erling Haaland, Harry Kane d'Angleterre et Nico Williams du champion d'Europe espagnol.

Dans la catégorie féminine, Schüller et Gwinn de Bayern Munich, ainsi que Nüsken de Chelsea, devront faire face à la concurrence de la lauréate de l'année dernière, Aitana Bonmati de Barcelone, et d'autres.

Pour le titre d'entraîneur de l'année, Xabi Alonso de Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti de l'équipe de Real Madrid vainqueur de la Ligue des champions, Pep Guardiola de Manchester City et le champion d'Europe Luis de la Fuente sont en lice.

Le jeune joueur Mathys Tel (19 ans) de FC Bayern Munich et le gardien de but Gregor Kobel de Borussia Dortmund figurent sur la liste des nominés pour le titre de meilleur jeune joueur et de meilleur gardien de but, respectivement.

La liste des finalistes pour l'équipe masculine de l'année comprend Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City et FC Girona.

Le Ballon d'Or, décerné annuellement par "France Football", est une tradition depuis 1956. Cette année, UEFA supervise le prestigieux trophée, séparément du prix FIFA du meilleur joueur du monde, qui continue d'être organisé par FIFA. Entre 2010 et 2015, le prix FIFA du meilleur joueur du monde était décerné en collaboration entre FIFA et "France Football" sous le nom de Golden Ball.

