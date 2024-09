- Le quatrième jour de septembre, qu'est-il arrivé?

Calendrier du jour pour le 4 septembre 2024

Noms spéciaux

Ida, Irmgard, Rosalia, Rosie

Événements historiques

1989 - Après la prière habituelle pour la paix à l'église Nikolaikirche de Leipzig, une foule se rassemble à l'extérieur, déclenchant les manifestations du lundi.

1974 - Des relations diplomatiques sont établies entre la RDA et les États-Unis.

1959 - À Stuttgart, "La Grenouille au masque", le premier film allemand en langue allemande d'Edgar Wallace après la guerre, est présenté. Joachim Fuchsberger incarne un détective amateur, Richard Gordon, qui traque le chef d'un syndicat du crime.

1949 - À Berlin, Herta Heuwer aurait créé une sauce à base de pâte de tomate, de sauce Worcestershire, de poudre de curry et d'autres assaisonnements, qu'elle a versée sur une saucisse de porc frite et coupée en morceaux. Dix ans plus tard, Heuwer dépose le brevet de la sauce Currywurst. Cependant, Hambourg revendique également sa paternité.

1024 - Konrad II est élu roi d'Allemagne et couronné quatre jours plus tard. Il est le premier Salien à occuper le trône après la fin de la dynastie ottonienne.

Anniversaires

1964 - René Pape (60 ans), chanteur d'opéra allemand renommé (basse), lauréat deux fois du Classical Grammy (1998 et 2003)

1939 - Erwin Teufel (85 ans), homme politique allemand (CDU), gouverneur de Bade-Wurtemberg (1991-2005)

1924 - Helmut Schlesinger (100 ans), économiste allemand distingué, président de la Banque fédérale allemande (1991-1993)

1824 - Anton Bruckner, compositeur autrichien, célèbre pour sa musique religieuse et ses neuf symphonies, décédé en 1896

Décès

1964 - Werner Bergengruen, auteur allemand ("La Loi d'Atum", "Comme au ciel, ainsi sur la terre", "Le Staroste"), né en 1892

