Le quarterback Deshaun Watson des Browns de Cleveland règle 20 des 24 procès l'accusant de mauvaise conduite, selon l'avocat des accusateurs

L'avocat Tony Buzbee, qui représente les 24 accusateurs de Watson, a annoncé mardi que toutes les actions en justice, à l'exception de quatre, ont été réglées et que les affaires seront classées une fois que les formalités administratives auront été finalisées.

"Nous sommes en train de travailler sur les documents relatifs à ces règlements", a déclaré M. Buzbee dans un communiqué. "Une fois que nous l'aurons fait, ces affaires particulières seront classées. Les conditions et les montants des règlements sont confidentiels. Nous ne ferons pas d'autres commentaires sur ces règlements ou sur ces affaires".

Les poursuites engagées par la première accusatrice de Watson, Ashley Solis, et trois autres femmes seront jugées "en temps voulu", a déclaré M. Buzbee.

CNN a contacté l'avocat de Watson, Rusty Hardin, pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Entre-temps, Watson fait toujours l'objet d'une enquête de la part de la NFL, qui pourrait le suspendre si elle juge qu'il a violé la politique de conduite personnelle de la ligue. Les responsables de la NFL ont rencontré Watson pendant trois jours en mai et ont demandé une journée supplémentaire, a déclaré Hardin à CNN au début du mois.

La NFL a déclaré à CNN que le développement de mardi "n'a pas d'impact sur le processus disciplinaire négocié collectivement".

Au milieu des allégations, Watson a été transféré des Houston Texans aux Cleveland Browns, et aurait reçu un contrat de cinq ans entièrement garanti de 230 millions de dollars, ce qui représente le contrat garanti le plus élevé jamais accordé à un joueur de la NFL, a rapporté ESPN.

Les Browns ont défendu la décision de signer Watson - qui faisait l'objet de 22 poursuites pour mauvaise conduite à l'époque - en affirmant qu'ils avaient procédé à une "évaluation complète" au préalable.

Au début du mois, Katy Williams, une ancienne massothérapeute de Houston, a déposé la 24e plainte contre Watson.

Mme Williams affirme avoir eu deux rencontres avec M. Watson dans son appartement en août 2020. La première séance a été professionnelle, selon son action en justice, mais au cours de la seconde, il s'est exposé et s'est livré à un comportement sexuel non désiré.

M. Hardin a réagi au dépôt de la plainte de Mme Williams en déclarant à CNN au début du mois : "Nous ne sommes pas en mesure de répondre à la nouvelle plainte pour le moment. Notre équipe juridique n'a pas eu le temps d'enquêter sur cette nouvelle plainte et n'avait pas entendu son nom jusqu'à aujourd'hui. Deshaun continue de nier avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié avec l'un des plaignants".

En mars, deux grands jurys distincts du Texas ont refusé d'inculper Watson après avoir enquêté sur les allégations le concernant.

Le premier, dans le comté de Harris, a enquêté sur des allégations de harcèlement et d'inconduite sexuelle et a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Le second jury, dans le comté de Brazoria, a examiné les preuves d'une plainte pénale accusant Watson d'inconduite sexuelle au cours d'une séance de thérapie.

Amy Woodyatt, Jacob Lev et Ben Morse de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com