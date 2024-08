Le quarterback des Titans du Tennessee, Will Levis, révèle un parfum inspiré de la mayonnaise.

Le quarterback de 25 ans des Tennessee Titans a conclu un partenariat avec la marque de condiments Hellmann’s pour créer ‘Will Levis No. 8’, un parfum inspiré de la mayonnaise portant le numéro de maillot qu’il porte pour les Titans.

Oui, vous avez bien lu. Plus connu pour accompagner les burgers ou être un ingrédient clé de la salade de thon, vous pouvez maintenant sentir la mayonnaise avec ‘Parfum de Mayonnaise’.

« Ils ont essayé de vous définir. Mais vous êtes l’ingrédient de votre propre succès », dit une voix haletante dans la publicité pour le parfum. « Sentir le succès. »

Dans la vidéo, Levis est vu en train de sentir une bouteille de mayonnaise Hellmann’s, de manger un morceau de pain tartiné de condiment et de tremper son doigt dedans. Cela se termine par le quarterback qui se vaporise avec son nouveau parfum.

Bien que de nombreuses personnes aient remis en question la validité de la vidéo et se soient demandé si ce n’était qu’une blague, Hellmann’s a confirmé qu’il s’agissait d’un partenariat réel, répondant à un tweet en disant : « Pas de blagues ici, c’est réel et c’est LE SUCCÈS. »

Le parfum est décrit comme ayant six notes fragrantes : citron acidulé, accord de mayonnaise – qui « fournit une texture riche et lisse au parfum, le rendant intriguant et mémorable » – persil, sous-ton de café, musc et vanille crémeuse.

Chaque bouteille est vendue 8 dollars et s’est rapidement épuisée, bien que le site Web du parfum indique : « L’odeur du succès sera réapprovisionnée demain à 10h ET. »

Le partenariat entre Levis et Hellmann’s a commencé lorsque Levis a révélé qu’il mettait de la mayonnaise dans son café.

En août dernier, Levis a été reconnu pour sa passion pour la mayonnaise, signant un contrat avec Hellmann’s pour se fournir à vie en condiment.

Levis entame sa deuxième saison dans la NFL après une saison rookie au cours de laquelle il a commencé neuf matchs avec un bilan de 3-6. Il a lancé pour 1 808 yards à la passe, ainsi que huit touchdowns et quatre interceptions.

Les Titans commencent leur campagne 2024 sur la route contre les Chicago Bears le 8 septembre.

Cette collaboration unique entre le sport et l’alimentation a abouti à la création de ‘Will Levis No. 8’, un parfum inspiré de la mayonnaise pour les amateurs de sport qui aiment la mayonnaise. Le parfum sportif, rempli de citron, de sous-tones de café et de musc, a été un succès parmi les fans, chaque bouteille étant vendue 8 dollars.

