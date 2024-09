Le quarterback des Dolphins a montré des signes d'émotion en regardant une caméra de police impliquant Tyreek Hill.

Le mardi, le quart-arrière de Miami avoue être "ému" après avoir visionné les enregistrements récemment divulgués de caméras corporelles liés à l'incident.

"Le voir pour la première fois, c'était un peu émouvant pour moi, d'entendre la voix de Tyreek dans les images", a déclaré Tagovailoa.

"La plupart des situations que je vois sont des individus que je ne connais pas et qui vivent ces expériences. Alors, quand cela arrive à quelqu'un que je connais, et ensuite d'entendre la voix de Tyreek résonner dedans - et on en a discuté; c'était assez émouvant."

Tagovailoa a ajouté: "À mon avis, je pense que ça aurait pu être géré différemment. Je ne pense pas que ça a été géré correctement."

Tagovailoa a déclaré que Hill a discuté avec certains de ses coéquipiers des Dolphins pour prendre des mesures pour impulser un changement dans leur communauté à court terme.

"Tyreek a réuni un groupe d'entre nous pour organiser quelque chose, pour aider à changer certaines choses", a révélé le quart-arrière.

"Il a suggéré quelques idées, et on s'est réuni pour discuter des actions qu'on aimerait prendre. Bien sûr, on va prioriser ça cette semaine, mais après, on va se réunir à nouveau pour discuter de la manière dont on peut amorcer le changement."

Un journaliste a cité l'appariton de Hill sur CNN lundi soir pour discuter des événements du dimanche et a demandé si cela avait servi de diversion la veille du match contre les Buffalo Bills le jeudi soir.

Le joueur de cinquième année d'Alabama a déclaré que des problèmes comme celui-ci dépassent le cadre du football.

"Ce n'est pas seulement un incident que Tyreek a affronté; c'est quelque chose que les gens en général rencontrent", a partagé Tagovailoa.

"C'est une question de vie. Le football - on a de la chance de jouer à ce sport. On a de la chance d'avoir le privilège de jouer à ce jeu, de gagner de l'argent et de faire ce qu'on aime, qui est tout pour le plaisir. Mais c'est le monde réel. Pas de distractions liées au sport là-dedans."

Même 48 heures après la victoire spectaculaire de Miami contre Jacksonville, Tagovailoa était encore étonné de la performance de son receveur vedette, qui comprenait une reprise de 80 yards - tout cela s'est produit seulement quelques heures après l'altercation intense avec les forces de l'ordre.

