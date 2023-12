Le quarterback des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, estime que les traumatismes crâniens sont un risque "inhérent" à la pratique du football américain.

Lors de son passage au podcast "The Colin Cowherd" mercredi, le joueur de 25 ans a déclaré que, bien qu'il ait probablement subi au moins une commotion cérébrale au cours de sa carrière, il n'a pas eu d'effets "durables" dus à des blessures à la tête.

Burrow a admis que ces coups à la tête l'ont amené à oublier la seconde moitié d'un match ou même le match entier.

"Vous pouvez établir toutes les règles que vous voulez pour rendre le jeu aussi sûr que possible, mais il y a un risque et un danger inhérents au football", a déclaré Burrow lorsqu'on lui a demandé si ces épisodes d'oubli de parties ou de matchs entiers avaient créé de l'anxiété chez le lauréat du trophée Heisman.

"Vous avez des hommes de 300 livres qui courent à 20 miles à l'heure et qui essaient de vous arracher la tête tout en restant immobiles et en essayant de les ignorer et de trouver des receveurs qui sont ouverts.... Je pense que cela fait partie du jeu. Cela fait partie de ce pour quoi nous avons signé.

"Vous allez avoir des blessures à la tête, vous allez vous déchirer le ligament croisé antérieur, vous allez vous casser le bras. C'est le jeu que nous jouons, c'est la vie que nous vivons, et nous sommes grassement payés pour cela. Je pense donc qu'à chaque match, nous savons dans quoi nous nous engageons.

La réponse de l'escrimeur

Les commentaires de Burrow interviennent un peu moins d'une semaine après que le quarterback des Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, a été évacué du terrain contre les Bengals, victime d'un traumatisme crânien.

La vidéo montrait les avant-bras de Tagovailoa fléchis et ses doigts contorsionnés - un signe que le Dr Sanjay Gupta, neurochirurgien et correspondant médical en chef de CNN, a qualifié de "réaction d'escrime" et qui peut être lié à une lésion cérébrale.

On a par la suite diagnostiqué une commotion cérébrale chez Tagovailoa. Quatre jours plus tôt, Tagovailoa avait semblé souffrir d'un traumatisme crânien lorsque son casque avait heurté le gazon et qu'il s'était relevé en trébuchant avant d'être emmené dans les vestiaires pour un contrôle de commotion cérébrale.

Les Dolphins ont d'abord annoncé que Tagovailoa était incertain pour le retour au jeu en raison d'un traumatisme crânien, mais il est revenu sur le terrain dans le troisième quart-temps et a terminé le match en lançant 186 yards et un touchdown.

Tagovailoa a déclaré aux journalistes après le match qu'il était tombé sur le dos avant que sa tête ne heurte le gazon, ce qui a provoqué le blocage de son dos et le trébuchement qui s'en est suivi. Il a ajouté qu'il avait été évalué pour une commotion cérébrale, mais qu'il n'avait finalement pas été blessé.

L'incident a donné lieu à une enquête de la NFL et de l'Association des joueurs de la NFL (NFLPA) sur la façon dont les blessures de Tagovailoa ont été traitées, ainsi qu'à une révision des protocoles relatifs aux commotions cérébrales.

Mercredi, selon une source au fait des discussions entre les deux parties, des mises à jour du protocole sur les commotions cérébrales pourraient intervenir dès jeudi.

"L'urgence d'agir avant demain est que nous ayons de nouveaux protocoles pour le match de jeudi soir, et que nous puissions mettre en place les nouveaux protocoles avant qu'ils ne jouent demain soir", a déclaré la source à CNN mercredi.

Les protocoles actuels empêchent un joueur de retourner sur le terrain s'il présente une "instabilité motrice globale" d'origine neurologique.

Selon la source, le nouvel objectif est de faire en sorte que toute instabilité motrice grossière soit un motif de retrait du terrain. C'est "si vous voyez un joueur tomber et ne pas pouvoir se relever à la suite d'une blessure, il ne peut pas revenir". C'est vraiment la façon la plus simple de le décrire", a déclaré la source.

La source a indiqué que les avocats de la ligue et de l'association des joueurs sont en pourparlers, notamment sur la définition de l'instabilité motrice globale.

