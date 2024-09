Le quart des Packers de Green Bay, Malik Willis, décide de ne pas lancer une passe à un moment critique, après l'accident du centre en crachant la balle.

Au premier match de la saison, le quart-arrière principal des Packers, Jordan Love, s'est blessé au genou lors d'un affrontement avec les Philadelphia Eagles qui s'est déroulé au Brésil. En conséquence, le nouveau remplaçant Malik Willis a pris les choses en main lorsque les Packers sont revenus au Lambeau Field. Ayant rejoint l'équipe seulement trois semaines plus tôt après un transfert des Tennessee Titans le 26 août, Willis a fait preuve d'une remarquable adaptabilité lors de sa première performance.

Cependant, la situation a pris un tournant inattendu pour Willis lors du deuxième quart, avec les Packers coincés sur troisième et 10. Le centre Josh Myers a semblé vomir sur le terrain juste avant de passer le ballon à Willis. Au lieu de suivre la procédure standard et de lancer le ballon, Willis a opté pour une course peu de temps après avoir gagné environ trois yards avant d'être plaqué. Le coach principal des Packers, Matt LaFleur, a révélé que Willis avait choisi de courir parce que Myers avait vidé ses tripes sur le ballon de football lui-même.

LaFleur a été stupéfait par cette révélation, déclarant : "J'ai demandé à Malik pourquoi il n'avait pas lancé le ballon sur cette troisième tentative, et il m'a dit que Josh avait vomi sur le ballon. J'ai été comme : 'C'est la première fois que j'entends ça !'"

L'arbitre s'est approché de LaFleur, déclarant qu'ils avaient remarqué Myers en train de vomir sur le ballon et a demandé s'ils devaient retirer Myers du match la prochaine fois qu'une telle situation se produirait, ce à quoi LaFleur a acquiescé, reconnaissant que jouer sur troisième tentative avec un ballon recouvert de vomi était une expérience toute nouvelle.

Après le match, Myers a admis avoir ressenti quelque chose de coincé dans sa gorge avant le snap, et s'est demandé si cela était lié aux boissons électrolytiques fournies aux joueurs. Quoi qu'il en soit, Myers a persisté et a accompli sa tâche malgré son état nauséeux.

"I gotta do my job," Myers a déclaré par la suite, selon USA TODAY. "Si je donne un sac, personne ne se soucie que je vomisse. Je dois bloquer. Je suis juste comme, 'Oh mon Dieu. Je ne peux pas bloquer ce type maintenant. Je dois faire ça.' Les seules pensées qui me traversaient l'esprit étaient de bloquer et de m'assurer que rien ne tourne mal."

Il est noteworthy que Myers avait également vomi lors d'un match précédent contre les Eagles.

Contre toute attente, les Packers ont livré une performance exceptionnelle et ont battu les Colts 16-10, consolidant ainsi leur position à 1-1 et devenant la première équipe de la NFL à atteindre 800 victoires au total.

Willis a excellé lors de son premier départ, réussissant 12 de ses 14 tentatives pour 122 yards et marquant son premier touchdown en NFL. Il a également été essentiel dans le jeu au sol dominant de Green Bay, qui a totalisé 261 yards lors de la journée, avec le cou

Lire aussi: