Le quart de Miami Tua Tagovailoa reproche à l'ancien entraîneur-chef Brian Flores, l'étiquetant comme un "individu de mauvais caractère".

Sur "The Dan Le Batard Show with Stugotz", le quart-arrière de 26 ans, Tua Tagovailoa, a discuté du contraste entre le style d'entraînement de Brian Flores et celui de leur actuel entraîneur-chef, Mike McDaniel.

"Laissez-moi vous expliquer ça comme ça", a expliqué Tagovailoa, "si vous vous réveilliez chaque jour en entendant que vous êtes un mauvais joueur, que vous ne méritez pas d'être sur le terrain, que quelqu'un d'autre devrait être à votre place, que vous n'avez pas gagné votre place, et puis quelqu'un d'autre entre en scène en disant : 'Hé, vous êtes le parfait joueur pour ça. Vous êtes précis, vous êtes le meilleur en tout, vous avez ça, vous avez ça' – comment vous sentiriez-vous ? Vous voyez l'idée ?"

Tagovailoa a poursuivi, "Et puis vous continuez à entendre ça, que ce soit positif ou négatif, vous commencez à accepter ça comme vérité. Peu importe qui vous êtes – même si vous êtes le Président des États-Unis. Si vous avez un abruti qui vous dit des choses que vous ne voulez pas entendre ou que vous ne devriez pas entendre, vous allez commencer à croire ça à votre sujet."

Tagovailoa a continué, "En gros, ça fait deux ans qu'on s'adapte à cette mentalité – pas seulement moi, mais plusieurs des gars ici depuis ma première année jusqu'à maintenant."

CNN a contacté Flores et les Vikings du Minnesota, son équipe actuelle, pour obtenir un commentaire.

Flores, maintenant en deuxième année comme coordonnateur défensif des Vikings, était l'entraîneur-chef des Dolphins lorsque Tagovailoa a été repêché au cinquième rang au total lors du repêchage de la LCF 2020. Tout au long de leur passage de deux ans à Miami, Tagovailoa a joué dans 23 matchs, accumulant 4 467 verges, 27 passes de touché et 15 interceptions. L'équipe a lutté avec les blessures et l'inconstance, Rate de se qualifier pour les séries éliminatoires pendant les deux saisons.

Flores a été congédié en janvier 2022 et a été remplacé par McDaniel. Depuis le changement, Tagovailoa a prospéré. During McDaniel's first year, Tagovailoa threw for 3,548 yards, 25 touchdowns, and eight interceptions in just 13 games, despite missing four due to multiple concussions, ultimately earning him a Pro Bowl selection.

Last season, Tagovailoa started in all 17 games for the first time in his career, leading the NFL with 4,264 passing yards, completing 69.3% of his passes, and recording 29 touchdowns and 14 interceptions. The Dolphins made the playoffs in both seasons led by McDaniel.

Despite the Dolphins falling short in the postseason in the past two years, Tagovailoa's development has been apparent, culminating in a four-year contract extension worth $212.4 million with the team last month.

On Monday, Vikings coach Kevin O'Connell spoke in support of Flores, telling reporters, "I don't typically comment on stuff that happens in other teams or what players say about those teams, but I can tell you that I know who Flo works with, and they genuinely enjoy playing for him. They have great relationships here – it's just that simple, and that's all I can say."

Tua Tagovailoa mentioned that the positive coaching style of Mike McDaniel contrasts greatly with the critical approach of their previous head coach, Brian Flores. Despite the challenges of adjusting to negative feedback, Tagovailoa has thrived under McDaniel's supportive coaching, leading the Dolphins to the playoffs in both seasons.

Lire aussi: