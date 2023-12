Le QB des New York Giants, Tommy DeVito, fait une apparition dans une pizzeria du New Jersey après un conflit sur les honoraires.

La pizzeria Coniglio's Old Fashioned Pizzeria de Morristown, dans le New Jersey, avait initialement annoncé que le quarterback des New York Giants se produirait dans son restaurant mardi, avant de déclarer que l'événement était annulé en raison d'une forte augmentation des frais d'apparition apparemment demandés.

Selon la pizzeria, cette hausse est intervenue après la récente victoire des Giants sur les Green Bay Packers.

"Non @tommydevito ne sera PAS @coniglios ce mardi comme prévu", a posté Coniglio's dimanche.

"Après la victoire de la semaine dernière, nous avons été informés par son agent que son cachet doublerait (il est passé de 10 000 à 20 000). Nous sommes une petite entreprise familiale et nous avons décidé que 20 000 dollars étaient un peu trop élevés pour 2 heures. Toutes nos excuses à ceux qui avaient déjà acheté un billet".

Selon Darren Rovell d'Action Network, l'agent de DeVito, Sean Stellato, a déclaré que lui et son client n'avaient pas augmenté le prix parce qu'aucun contrat n'avait jamais été signé, mais Coniglio a produit une capture d'écran d'une conversation dans laquelle les deux parties semblaient avoir conclu un accord informel pour 10 000 dollars.

Mais tout est bien qui finit bien, car la légende de DeVito continue de grandir. "Tommy Cutlets", qui a gagné son surnom grâce au populaire plat de résistance italo-américain, a fait une apparition surprise chez Coniglio's mardi - apparemment sans contrepartie financière, selon Rovell.

"C'était très important pour moi", a déclaré DeVito au New York Post à propos de son apparition.

"Il y avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là, et beaucoup de gens faisaient des choses différentes au sein de mon équipe.

"Certaines choses sont passées entre les mailles du filet, et dès que j'en ai été informé - c'est-à-dire lundi, quand j'ai reçu l'information sur mon téléphone - je me suis dit : 'Il faut qu'on aille là-dedans, qu'on se mette au travail' : Il faut qu'on aille le voir, qu'on le rencontre en personne, qu'on remette les choses en ordre, qu'on mange de la bonne pizza et qu'on s'amuse".

Nino Coniglio, propriétaire de la pizzeria, a déclaré au Post qu'il était désolé pour la mauvaise presse que DeVito avait reçue suite à l'annulation initiale.

CNN Sport a contacté Stellato et Coniglio's pour un commentaire.

L'enfant du pays s'en sort bien

DeVito, qui a été à l'origine de l'essai décisif des Giants lors de leur récente victoire sur les Packers au début du mois, et Stellato ont mis en valeur leur héritage italien alors que le quarterback a pris de l'importance cette saison.

L'enfant du pays, DeVito, vit toujours chez ses parents, sa mère fait toujours son lit et il est entré dans la ligue en tant que jeune espoir.

Stellato a déjà déclaré que DeVito était très attentif aux entreprises avec lesquelles il s'engageait, ce qui prouve que le quarterback n'a pas oublié d'où il vient.

"C'est l'enfant du pays qui fait le bien. Il joue pour l'équipe de sa ville natale et ce qu'il fait est tout simplement incroyable pour tous les habitants du New Jersey, tous les habitants de New York et tous les fans des Giants", a ajouté Stellato.

"Il est l'exemple même de l'outsider.

Les Giants se sont inclinés dimanche 24 à 6 face aux Saints de la Nouvelle-Orléans, DeVito ayant lancé 20 fois sur 34 et 177 yards. New York a tenu bon jusqu'à la mi-temps, menant 7-6, mais s'est fait laminer en deuxième mi-temps lorsque les Saints ont remporté la victoire grâce à la performance de Derek Carr, qui a lancé 218 yards et trois touchdowns, au centre.

Kristina Sgueglia, Ben Church et Abby Phillip de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com