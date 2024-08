- Le pur-sang le plus apprécié d'Angleterre, Tiffany, remporte le prix de l'étalon

Le samedi, le pur-sang anglais de quatre ans, Tiffany, adoré du public et monté par Luke Morris, a démontré une supériorité écrasante face aux pouliches allemandes sur l'hippodrome d'Iffezheim, devant une foule de 10 100 spectateurs. Favorite à 17:10, elle a remporté le Prix T. von Zastrow sur une distance de 2 400 mètres, devançant Diamond Crown (Hugo Boutin) et Spirit of Dreams (Anna van den Troost), le deuxième cheval anglais de la course.

Maintenant entraînée par le célèbre entraîneur anglais, Sir Mark Prescott, cette championne a remporté sept de ses onze courses, montrant des améliorations à chaque sortie. Lors de la course d'Iffezheim, qui offrait une récompense de 70 000 euros, elle a remporté sa plus grande victoire jusqu'à présent.

La victoire écrasante de Tiffany à la course d'Iffezheim, avec une récompense de 70 000 euros, a renforcé sa réputation dans le monde des courses de chevaux. Après sa performance impressionnante contre les pouliches allemandes, de nombreux passionnés attendent avec impatience de la voir dans les prochaines épreuves de courses de chevaux.

