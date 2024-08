Le puissant habeck fait trembler les verts

Jamais comme avant, Robert Habeck a exprimé ses vues sur une possible candidature pour la chancellerie des Verts. Il ne l'exclut pas, mais d'abord, il souhaite clarifier les "voies" avec son parti et se trouve dans une position étonnamment forte.

Après la démission spectaculaire d'Annalena Baerbock, Robert Habeck a parlé pour la première fois de la possibilité d'être le candidat à la chancellerie des Verts. "Je voudrais assumer cette responsabilité, assumer la responsabilité pour l'Allemagne", déclare Habeck dans le podcast du magazine "Politico". Et plus encore : "Pour mon parti, pour le projet, pour la démocratie, pour la conviction ferme, oui, la connaissance que seule la conception de l'avenir rend le pays à l'épreuve du temps - de la technologie climatique à la manière dont nous nous parlons et nous parlons." Dans le langage de Habeck, cela signifie : "Oui, je le veux." Cependant, Habeck fixe également des conditions claires pour son parti dans la suite de la conversation.

Toutes les déclarations publiques sur une éventuelle candidature sont délicates pour Habeck. Le parti est à 11 % dans le RTL/ntv Trendbarometer et à peine mieux dans d'autres sondages. En même temps, les Verts font face à un rejet véhément de nombreux électeurs. Parler d'un chancelier vert semble irréaliste. Des titres comme celui de candidat à la chancellerie sont actuellement "sans importance" et "la question la moins importante", déclare Habeck. "Je veux que nous construisions la confiance les uns avec les autres, que nous fassions une offre au pays et que nous retournions là où nous étions en 2020, 2021 avant de parler de titres et de stratégie." Habeck veut aller plus en profondeur avec son parti avant de se concentrer sur les détails.

Une Surprise Désagréable

Lorsque Annalena Baerbock a annoncé son retrait d'une nouvelle candidature lors du sommet de l'OTAN à Washington, cela a été un coup dur pour la direction du parti. Le moment et le lieu n'avaient pas été coordonnés, pas plus que la manière. Au lieu d'être "liée par une candidature à la chancellerie", la ministre des Affaires étrangères voulait pleinement consacrer son énergie à sa tâche actuelle compte tenu des crises internationales, a-t-elle déclaré dans une interview à CNN. Contrairement au chancelier Olaf Scholz et au ministre de l'Économie Habeck, le rôle de Baerbock est supposedly too important pour une campagne parlementaire parallèle ? Sa tentative d'autodétermination dans la lutte avec Habeck pour le rôle de numéro un a soulevé des questions et est venue au mauvais moment pour le reste de la direction des Verts, qui ne voulait pas parler d'une candidature à la chancellerie pour le moment.

Mais le coup d'éclat de Baerbock au lieu d'une annonce conjointe ultérieure pourrait se révéler être une aubaine pour Habeck : il est maintenant le seul candidat somewhat prometteur pour les Verts. Surtout sur l'aile gauche du parti, Habeck, le réaliste, n'a pas que des supporters. Maintenant, tout le parti doit se rallier autour de lui. Ils doivent le courtiser, pas l'inverse. Cela convient au Flensbourgeois de 54 ans, qui s'est souvent frotté aux Verts et à certaines positions de gauche. Maintenant, il demande à son parti : pouvons-nous nous mettre d'accord sur un chemin commun ?

Il faut que tout le monde clarifie, même maintenant, mon parti, ce que nous voulons vraiment, formule Habeck sur "Politico". Il mentionne le parti dans la vision tunnel de son rôle de gouvernement difficile. "Nous devons vouloir en sortir, nous devons alors relever la tête, voir à nouveau l'horizon et dire : 'C'est là que nous voulons aller' et dire : 'C'est notre offre' et puis nous y allons voir Combien viendront avec nous." Le parti "devra encore parler un peu plus de cela", dit Habeck. "Et quand nous saurons exactement comment nous allons le faire, nous l'annoncerons."

Le "un peu" fait référence à un horizon temporel serré. Les Verts ne discuteront et n'adopteront leur programme pour les élections fédérales qu'au printemps. Les préparatifs du programme sont entrés dans leur phase chaude à l'automne, dit-on au parti. Cependant, le prochain congrès fédéral des délégués à Wiesbaden aura lieu déjà mi-novembre. Ce congrès fédéral du parti pourrait être la fête de couronnement de Habeck. Sa chorégraphie nécessite une planification fine. Habeck et ses collègues sonnent déjà pour savoir si tous les Verts soutiendront la ligne de ce candidat.

Habeck est horrifié par les déclarations et décisions individuelles qui confirment le narrative du parti de la banane patronisant - que ce soit réellement ou seulement en apparence. À l'avenir, il veut éviter les lapsus verbaux ainsi que de s'enliser dans la politique symbolique comme l'interdiction de voiture dans la Friedrichstraße de Berlin ou l'abolition du bouton à pain à Brême. Dans les deux villes, les Verts ont été sévèrement punis pour cela. Le parti doit écouter à nouveau les gens et montrer sa volonté de se corriger, dit Habeck dans le podcast.

Habeck, le joueur de substitution

"On vous remplace et c'est quatre à zéro contre vous", utilise une métaphore de football pour décrire sa possible mission de sauvetage en tant que candidat à la chancellerie. "Si vous dites 'Maintenant je retourne le match !', alors tout le monde doit connaître ses courses et c'est très important." Il est intéressant que Habeck veuille clarifier les "courses" des autres dans le parti au préalable. Il ne serait pas responsable du déficit actuel des Verts, car il n'a été que sur le banc jusqu'à présent. Mais le fan de handball Habeck pourrait

Programmatiquement, Habeck voit son parti fermement au centre, ouvert aux alliances dans toutes les directions, jamais extrême ou exclusif. "Le populisme déteste la mesure et la raison et le centre", dit Habeck au sujet des attaques venues de gauche et de droite. Et précisément pour cette raison, les Verts doivent s'en tenir à cette ligne. Ses idées pour la voie de son parti correspondent à sa vision pour le pays : rassembler différents acteurs derrière un objectif pour conduire la république vers l'avenir avec de nouvelles majorités. "C'est mon idée de l'Allemagne et de la société", déclare Habeck en donnant un aperçu de son programme éventuel de chancelier.

Autre aperçu : il veut faire de la politique avec "plus de joie", où l'on peut aussi "rire un peu". La dispute sur la loi sur le chauffage était "une affaire très difficile", dit Habeck. "Ça m'a coûté beaucoup de confiance et il n'y a rien de bon là-dedans." Le ministre fédéral de l'Économie rêve manifestement de plus de légèreté dans un environnement politique qui traite constamment des attaques personnelles et se bat souvent avec des tactiques de durs.

Robert Habeck n'est pas étranger aux gants de boxe. Lorsqu'il compare la situation des Verts à un match de football, il dit : "Ce n'est pas comme avant, et c'est la différence avec 2021, où l'on dirait : 'Oh, il y a un terrain installé, s'il vous plaît laissez-moi tirer le penalty. Je n'ai qu'à le mettre.' Lors des dernières élections fédérales, les Verts étaient au moins en lice pour 'une très bonne deuxième place', dit-il. On sait que Habeck voulait tirer le penalty à l'époque, mais il a dû laisser passer la plus populaire Baerbock. Habeck semblait aussi vouloir nous rappeler qui a finalement raté le tir.

Au milieu des discussions sur sa candidature potentielle, Robert Habeck exprime : "Je ne vais pas forcer quoi que ce soit sur mon parti. Nous devons tous clarifier ce que nous voulons en tant que parti", en insistant sur l'importance du consensus au sein des Verts. Au milieu du calendrier serré pour faire passer leur programme électoral fédéral, Habeck insiste sur la nécessité d'une planification fine, en déclarant : "Nous devons encore discuter un peu plus de cela, et lorsque nous saurons exactement comment nous allons le faire, nous l'annoncerons."

