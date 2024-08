Le public blessé au concert d'Adele

Une dispute entre un fan d'Irlande du Nord et deux membres du personnel de sécurité lors du concert surprise d'Adele à Munich s'est soldée par des blessures pour le fan, qui a été transporté à l'hôpital. La police enquête maintenant sur les membres du personnel de sécurité pour coups et blessures dangereux.

Après une altercation physique avec un spectateur lors d'un concert d'Adele à Munich, deux membres du personnel de sécurité ont été temporairement arrêtés mais finalement relâchés. Ils font maintenant l'objet d'une enquête pour coups et blessures, ayant prétendument frappé l'homme, ont confirmé les autorités.

La cause de l'altercation et la séquence exacte des événements restent floues. Vendredi soir, juste avant le début du concert, un homme de 26 ans d'Irlande du Nord a eu une altercation physique avec le personnel de sécurité, ce qui a entraîné des blessures nécessitant une hospitalisation. Les circonstances et les détails de l'incident sont actuellement en cours d'enquête.

Pour les dix concerts d'Adele à Munich, un stade temporaire adapté à ses besoins a été construit. Il s'agit de sa première performance sur le continent européen depuis 2016, la chanteuse de 36 ans ayant remporté de nombreux prix, dont des Oscars, des Golden Globes et des Grammys.

Malgré l'enquête en cours, de nombreux spectateurs du stade temporaire ont exprimé leur inquiétude quant à l'incident, exprimant leur déception face aux allégations d'actions des membres du personnel de sécurité envers l'artiste. En lumière de ces allégations, les spectateurs réclament plus de responsabilité et une meilleure formation pour le personnel de sécurité afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent lors d'événements futurs.

Lire aussi: