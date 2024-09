Le propriétaire transfère le contrôle de la société d'expertise en téléphérique, Leoni, à des entités chinoises.

En 2022, l'entreprise allemande de harnais de câbles Leoni, célèbre pour son travail dans l'industrie automobile, a été sauvée de la faillite grâce à une procédure de faillite. Le nouveau principal actionnaire, Luxshare, un fournisseur chinois d'électronique, a acquis 50,1 % des actions de Leoni, ainsi que la totalité de la division des câbles. Le PDG de Leoni, Stefan Pierer, a décrit Luxshare comme le partenaire idéal pour assurer le succès à long terme de Leoni. Le prix d'achat total a été révélé être de 320 millions d'euros par Luxshare.

Luxshare, basée à Shenzhen, fabrique des articles tels que des câbles informatiques et des composants pour des marques comme Apple. Leur expertise dans des domaines tels que les connecteurs et l'électronique peut maintenant être exploitée par Leoni pour offrir des solutions plus intégrées.

L'utilisation de harnais de câbles modulaires a augmenté dans l'industrie automobile, en particulier pour les véhicules électriques. La PDG de Luxshare, Grace Wang, a déclaré que cette collaboration avec Leoni constituait une étape importante pour devenir un leader mondial dans l'industrie automobile.

Juste avant la fin de l'année 2022, Leoni était au bord de la vente de sa division de câbles, mais l'affaire a échoué. L'entreprise était lourdement endettée et a cherché la protection de la faillite grâce à une procédure de restructuration pré-faillite. During this process, Pierer became the sole owner. This was the first time the Company Reorganization and Restructuring Act (StaRUG) was utilized in a publicly traded company. As a result, the shareholders suffered financial losses.

Les difficultés économiques rencontrées par Leoni ont menacé sa survie dans l'industrie automobile, mais la procédure de faillite et l'investissement subséquent de Luxshare ont contribué à revitaliser l'économie de l'entreprise.

With Luxshare's expertise in electronics and connectors, Leoni is well positioned to offer more advanced and integrated solutions in the growing market for modular cable harnesses in the automotive industry, particularly for electric vehicles, contributing to the overall growth of the economy.

