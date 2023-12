Le propriétaire des Washington Commanders, Daniel Snyder, nie les allégations selon lesquelles il aurait engagé des enquêteurs privés pour suivre d'autres propriétaires de la NFL.

La semaine dernière, ESPN, citant plusieurs propriétaires anonymes et des sources de la ligue et des équipes, a rapporté que le propriétaire des Commanders "a demandé à ses cabinets d'avocats d'engager des enquêteurs privés pour enquêter sur d'autres propriétaires - et sur Goodell".

Dans une lettre envoyée à tous les autres propriétaires de la NFL, Snyder a déclaré : "C'est manifestement faux et cela vise à éroder la confiance et la bonne volonté entre les propriétaires que je prends très au sérieux. Je n'ai jamais engagé de détective privé pour enquêter sur un propriétaire ou sur le commissaire. Je n'ai jamais demandé ni autorisé mes avocats à engager un détective privé en mon nom à cette fin. Et je ne le ferai jamais.

"Bien que nous soyons tous de féroces compétiteurs sur le terrain, nous faisons partie de cette organisation parce que nous aimons le football, nos équipes et nos supporters. Avoir le privilège de posséder une franchise dans le sport américain est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne considère comme acquis. Les faussetés et les mensonges répandus sur l'une ou l'autre de nos organisations nuisent à notre ligue, à nos joueurs et à nos supporters, et nous ne pouvons tout simplement pas les laisser passer sans réagir".

L'année dernière, après une enquête interne menée par l'avocate Beth Wilkinson, la NFL a infligé une amende de 10 millions de dollars à l'équipe et M. Snyder a confié le contrôle des opérations quotidiennes de la franchise à sa femme, Tanya Snyder. La NFL a toutefois refusé de rendre publiques ses conclusions, ce qui a conduit la commission de surveillance de la Chambre des représentants à se pencher sur la question en octobre.

Malgré ce changement, ESPN affirme que des cadres actuels et anciens de l'équipe disent que Snyder "est encore bien plus impliqué dans la gestion du club que la plupart des gens ne le pensent", ajoutant qu'il a fait pression pour acquérir le quarterback Carson Wentz des Colts, tandis que les sources se demandent si le président de l'équipe Jason Wright, le premier homme noir de l'histoire de la NFL à détenir ce titre, "a vraiment l'autorité nécessaire pour réparer l'équipe".

Snyder a nié les allégations du rapport d'ESPN, en déclarant dans la lettre : "C'est particulièrement honteux de la part d'ESPN d'être à l'origine de ce rapport : "Il est particulièrement honteux de la part d'ESPN de diminuer les accomplissements réels de notre président Jason Wright, qui, selon ESPN, a été placé à la tête des commandants par la Ligue et n'a pas le pouvoir d'apporter de réels changements. Je sais que vous savez que c'est faux. Malheureusement, ESPN a ignoré nos efforts pour corriger les nombreuses faussetés de leur article avant sa publication.

Après la victoire 12-7 des Commanders sur les Chicago Bears jeudi soir, l'entraîneur principal de Washington, Ron Rivera, a également démenti les informations, affirmant qu'il était à l'origine de la décision de recruter Wentz.

"Tout le monde continue de dire que je ne voulais rien avoir à faire avec Carson, eh bien, c'est de la foutaise", a déclaré Rivera.

"Je suis le putain de gars qui a sorti les feuilles de papier, regardé les analyses, regardé les bandes ... quand nous étions à Indianapolis, d'accord ? Et c'est ce qui m'énerve, parce que le jeune homme ne mérite pas d'avoir ça tout le temps".

Un porte-parole d'ESPN a déclaré à CNN que la société s'en tenait à ce qu'elle avait rapporté.

La NFL a engagé l'ancienne présidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Mary Jo White, au début de l'année pour enquêter sur les fautes professionnelles commises par M. Snyder.

Source: edition.cnn.com