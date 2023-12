Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank H. McCourt, compare l'attaque du terrain d'entraînement du club à l'insurrection du Capitole américain

Lapolice locale a déclaré que 300 supporters s'étaient dirigés vers le centre d'entraînement et avaient "violemment attaqué" les agents qui tentaient de sécuriser la zone, tandis que des images montraient le groupe en train de lancer des feux d'artifice et des fusées éclairantes dans le centre.

Certains supporters marseillais sont mécontents de la manière dont le club est actuellement dirigé et ont protesté contre le président Jacques-Henri Eyraud, qui, selon eux, ignore les traditions du club.

La ville de Marseille a publié un communiqué condamnant les scènes de violence et a déclaré que les dommages causés aux bâtiments s'élevaient à "plusieurs centaines de milliers d'euros".

Des arbres ont été incendiés à proximité et des véhicules endommagés.

La police a procédé à 25 arrestations et sept agents ont été blessés alors qu'ils tentaient de rétablir l'ordre.

Comparaison avec le Capitole

Dans un communiqué, le propriétaire du club, Frank H. McCourt, a comparé les scènes à la récente insurrection du Capitole en janvier.

"Comme de nombreux citoyens américains et du monde entier, j'ai été choqué et indigné par les scènes de prise d'assaut du Capitole par des irresponsables obéissant à des injonctions indépendantes de leur volonté", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du club.

"La désinformation et les mensonges, diffusés par les médias sociaux, ont réussi l'impensable en ébranlant l'un des centres emblématiques de la démocratie.

"Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les médias sociaux, créant ainsi les conditions qui mènent à la violence et au chaos."

La ville de Marseille a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec les autorités pour que les personnes impliquées répondent de leurs actes.

"Ce qui s'est passé cet après-midi [samedi] appelle à la plus grande sévérité à l'égard de ces fauteurs de troubles qui se prétendent supporters mais détruisent les installations et menacent les salariés et les joueurs", a déclaré M. Eyraud.

Inacceptable

Le gardien de but et capitaine du club, Steve Mandanda, a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de "justifier une telle vague de violence", mais que l'heure était à "l'apaisement".

"Je suis joueur à l'Olympique de Marseille depuis 13 ans", a-t-il déclaré.

"Je connais tout de ce club, je sais l'amour et la frustration qu'il peut susciter. Mais les événements d'aujourd'hui m'attristent et sont inacceptables".

Marseille est actuellement neuvième de la Ligue 1 et n'a gagné qu'une seule fois lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Les organisateurs du championnat n'ont pas encore reprogrammé le match contre Rennes, mais ils ont indiqué qu'il aurait lieu à une date ultérieure.

Martin Goillandeau a contribué au reportage.

