- Le propriétaire de l'hôtel a été retrouvé mort après l'effondrement du bâtiment.

Quatre jours après l'effondrement catastrophique d'un hôtel à Krov sur la Moselle, un deuxième corps a été retrouvé. early Saturday morning, les travailleurs de sauvetage ont récupéré la dernière victime ensevelie sous les décombres, ont annoncé les autorités. Il s'agissait du propriétaire manquant de l'hôtel.

La récupération a été rendue possible grâce aux travaux de démolition qui avaient déjà commencé à midi. Une excavatrice spéciale avec un bras particulièrement long a d'abord démoli une partie de l'étage supérieur : poutres, parties de mur et autres débris ont été progressivement enlevés. "Ça a l'air de bien se passer et de se dérouler sans encombre", a déclaré la porte-parole de la police Romy Berger. La démolition était nécessaire car les travailleurs de sauvetage ne pouvaient pas récupérer le corps en toute sécurité autrement. Il se trouvait sous un tas de débris à un point inaccessible dans une zone considérée comme particulièrement instable.

Le bâtiment de la ville de la Moselle s'est effondré tard dans la soirée du mardi, avec l'effondrement complet d'un étage. Deux personnes sont décédées et une femme morte avait déjà été récupérée plus tôt. Il y avait aussi sept personnes blessées qui ont été secourues des décombres après des heures, y compris une famille néerlandaise avec un enfant de deux ans.

Durée des travaux incertaine

Les travaux de démolition ont commencé par la démolition du mur pignon du bâtiment, où le risque d'effondrement était le plus élevé, selon la police. Ensuite, la machinerie lourde d'une entreprise spécialisée devait avancer étape par étape. "Il faut voir jusqu'où on peut aller. Après les travaux de démolition purs, le travail délicat commence." Le délai ne peut être estimé. Les travaux doivent également contribuer à l'élucidation de la cause de l'accident.

Le site de l'accident a été bouclé pour les travaux de démolition dans un rayon de 150 mètres. Les habitants ont été invités à garder les fenêtres et les portes fermées, car une pollution par la poussière accrue était attendue pendant les travaux, ont annoncé les autorités. Une contamination à l'amiante ne pouvait pas être exclue.

Fissures dans d'autres bâtiments

Selon les rapports de police, des fissures ont également été constatées dans des bâtiments voisins. Il reste à déterminer s'il s'agit de dommages anciens ou liés à l'effondrement et s'ils sont pertinents pour la stabilité des bâtiments.

Un expert avait évalué la situation sur place jeudi. Il a recommandé la démolition pour récupérer en toute sécurité les corps. Il y a toujours un risque élevé d'effondrement du bâtiment, ont rapporté les autorités. L'expert était également sur place vendredi pour surveiller les travaux. Il doit également déterminer la cause de l'accident.

L'accident a durement touché la communauté de la Moselle. Un office religieux est prévu pour dimanche pour "la réflexion et le soutien communs". L'invitation du service pastoral de la police indique : "Tout le monde est le bienvenu."

Un groupe de restaurateurs à Krov a lancé une campagne de collecte de fonds pour la famille du propriétaire de l'hôtel. "Pour qu'ils puissent faire leur deuil en paix et ne se soucient pas trop des aspects financiers", indique l'appel sur le portail internet "GoFundMe". Plus de 50 000 euros avaient déjà été collectés vendredi après-midi. Il y a également un appel à

