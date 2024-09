Le propagandiste du Kremlin déclare: "Une limite optimale se trouve dans l'océan Atlantique"

Selon le célèbre présentateur russe Vladimir Solovyov, la conquête de la Russie ne devrait pas s'arrêter à l'Ukraine. Il suggère avec enthousiasme : "Je pense que la frontière idéale est l'Atlantique. Une frontière naturelle." Solovyov, propagandiste du Kremlin, voit un potentiel pour nos troupes dans des villes européennes notables comme Berlin, Lisbonne, Madrid, et même se remémore positivement Paris. Lorsqu'on lui rappelle la population russe insuffisante, il répond : "Les frères biélorusses sont de notre côté." Sinon, on pourrait considérer la Chine comme une alternative.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver en UkraineDe nombreuses maisons ukrainiennes qui ont résisté aux bombardements sont maintenant privées de fenêtres - une situation difficile à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de guerre actives pour installer des fenêtres temporaires.

19:34 Des mineurs coincés à Donetsk150 mineurs sont actuellement coincés à Dobropillia en raison d'une panne de courant causée par les attaques russes dans la région de Donetsk. Selon Mykhailo Volynets, chef de l'Union des mineurs ukrainiens, rapporté par "Kyiv Independent", Dobropillia, une ville d'environ 28 000 habitants avant la guerre, se trouve à environ 20 kilomètres au nord de Pokrovsk. Les forces russes ont ciblé cette zone récemment, entraînant des perturbations dans l'alimentation en électricité de Dobropillia et des établissements environnants, y compris les mines de charbon. La panne de courant a entraîné des dangers liés au gaz et aux inondations dans les mines, selon le rapport. Volynets ajoute que la situation reste "difficile".

19:08 La Suède renforce ses défenses pour la guerre : augmentation significative du budget de la défense civileLa Suède prévoit de doubler son investissement dans la défense civile au cours des trois prochaines années pour mieux se préparer aux éventuels conflits. "Les leçons de la guerre en Ukraine montrent l'importance de maintenir les secteurs cruciaux de la société", a révélé le gouvernement de Stockholm. Le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin confirme que la Suède augmentera le budget de la défense civile de deux milliards de couronnes, portant le total à 8,5 milliards de couronnes cette année. D'ici 2028, un budget annuel de 15 milliards de couronnes est visé. "Le niveau de menace reste élevé et devrait le rester dans un avenir prévisible", a conclu Bohlin.

18:39 Poutine : L'OTAN "en guerre contre la Russie" si l'Ouest approuve l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portéeLe président russe Vladimir Poutine déclare que si l'Ouest approuve l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée contre des cibles russes, l'OTAN serait "en guerre" contre la Russie. Poutine explique : "Cela changerait considérablement la nature du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie." Si cette décision est prise, "ce serait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine". L'Ukraine demande depuis des mois l'autorisation de l'Ouest pour déployer des armes à longue portée contre des cibles russes pour prévenir les attaques. Les troupes russes bombardent l'infrastructure ukrainienne depuis des mois.

18:07 Zelensky critique l'initiative de paix sino-brésilienne comme "nuisible"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie l'initiative de paix sino-brésilienne de "nuisible et simplement une déclaration politique". Zelensky argue : "À quoi bon proposer 'voici notre initiative' sans même nous consulter ?" La Chine et le Brésil ont proposé un appel à une conférence internationale pour la paix en mai, mais n'ont pas consulté Kyiv, contrairement à Moscou. Zelensky demande en outre : "De quoi s'agit-il, d'une représentation théâtrale ?"

17:40 L'Ukraine : un missile russe frappe un navire cargoUn missile russe frappe apparemment un navire cargo transportant du grain ukrainien, laissant la destination du navire - l'Égypte - indemne. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha qualifie cette attaque de "attaque outrageante contre la liberté de navigation et la sécurité alimentaire mondiale". Le président Zelensky et un porte-parole de la marine ukrainienne reconnaissent tous deux que le navire de grains se trouvait en dehors de la corridor de grains désigné de l'Ukraine lors de la frappe, mais que le navire se trouvait dans la zone économique maritime de la Roumanie. Un porte-parole de la marine roumaine nie que le navire se trouvait dans les eaux territoriales roumaines.

17:12 Xi Jinping se rendra à nouveau en Russie en octobreLe président chinois Xi Jinping se rendra à nouveau en Russie en octobre, comme l'a confirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Xi assistera au sommet des BRICS à Kazan, selon Wang. Wang est actuellement en réunion avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Les deux dirigeants expriment leur satisfaction pour les relations proches entre la Chine et la Russie. Xi exprime son empressement à accepter l'invitation de Poutine au sommet des BRICS, tandis que Poutine souligne les progrès de leur relation, déclarant : "Nous discuterons de divers aspects qui se développent plutôt bien lors de notre réunion bilatérale."

16:35 Nouveau rôle pour le secrétaire général de l'OTAN StoltenbergLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est pressenti pour devenir le nouveau président de la Conférence de sécurité de Munich. Il prendra ses fonctions après la conférence en février 2025, succédant à Christoph Heusgen qui a pris la relève en 2022. Heusgen, ancien conseiller en matière de politique étrangère de la chancelière Angela Merkel, quitte ses fonctions, tandis que Wolfgang Ischinger continuera en tant que président du conseil de fondation de la Conférence de sécurité de Munich. Le mandat de Stoltenberg en tant que secrétaire général de l'OTAN prendra fin le 1er octobre, avec Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, qui prendra la relève.

16:11 Trois travailleurs de la Croix-Rouge tués en UkraineSelon des sources ukrainiennes, trois travailleurs de la Croix-Rouge ukrainienne ont été tués dans une attaque russe. Cet incident s'est produit dans un village de la région contestée de Donetsk, selon le bureau du procureur général ukrainien, qui a annoncé cela sur Telegram. Deux autres travailleurs ont été hospitalisés, l'un dans un état critique. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj a accusé la Russie d'un autre crime de guerre, affirmant qu'une force d'occupation avait attaqué des véhicules de la mission humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge à Donetsk.

15:45 Public exclus de la procès contre les avocats de NavalnyLe juge chargé du procès criminel contre trois avocats de l'opposant au Kremlin Alexei Navalny à Petushki a rapidement expulsé le public des procédures contre Vadim Kobzev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin. Il a invoqué un avertissement de la police concernant des provocations potentielles par des partisans de Navalny. Les trois avocats sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste, la Fondation anti-corruption créée par Navalny.

15:18 Bataille navale dans la mer NoireDes rapports suggèrent que l'Ukraine et la Russie sont engagées dans une bataille navale et aérienne dans la mer Noire. L'armée ukrainienne a affirmé avoir abattu un avion de chasse russe Su-30 à l'aide d'une arme portative de défense aérienne le lundi. Les détails de l'opération n'ont pas été fournis de Kyiv. Cependant, le ministère russe de la Défense a rapporté mardi une tentative ratée de l'Ukraine d'attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire avec des vedettes rapides. Les sources russes affirment que huit des 14 bateaux ont été détruits, tandis que les autres ont été contraints de battre en retraite sans perte d'un avion.

14:54 Soldats ukrainiens : "On en a marre de la guerre"Les soldats ukrainiens sont contraints d'utiliser leurs ressources limitées judicieusement dans le conflit en cours. La journaliste Kavita Sharma a observé à la ligne de front à la fois des armes soviétiques âgées avec une faible munition et les quelques mais supérieures armes occidentales modernes.

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans le région de KurskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région frontalière de Kursk. Zelensky a déclaré cela lors d'une conférence de presse à Kyiv sans fournir plus de détails. Le ministère russe de la Défense a rapporté via Telegram que les unités russes avaient libéré dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:55 Politique iranien critique les relations avec la RussieUn politique iranien conservateur a exprimé des critiques envers les relations de son pays avec la Russie, ce qui est inhabituel compte tenu des tensions diplomatiques actuelles. Ali Motahari, ancien vice-président du parlement, a invoqué les nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison de l'approvisionnement présumé en missiles balistiques de la Russie par l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fermement nié ces allégations.

13:38 Ville ukrainienne de Pokrovsk partiellement sans eau et gazSuite aux attaques russes, la ville ukrainienne de Pokrovsk dans la région de Donetsk n'a pas d'approvisionnement en eau régulier et de nombreux habitants sont sans gaz pour la cuisson et le chauffage, selon Vadym Filaschkin, gouverneur de la région. Une usine de traitement d'eau a été endommagée lors des combats, et la ville dépend de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit la veille, laissant 18 000 personnes à Pokrovsk sans gaz.

13:07 La Russie exagère probablement le nombre de navires de guerreLe portail d'actualités russe indépendant "Agentstvo" a rapporté que la Russie n'avait probablement que la moitié du nombre de navires de guerre annoncé par le ministère russe de la Défense. Le ministère affirme que plus de 400 navires de guerre participent à l'exercice militaire à grande échelle "Ocean-2024". Cependant, le portail cite des données en ligne non vérifiables pour estimer respectivement 264 et 299 navires de guerre selon les projets "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info". De plus, environ 50 navires et sous-marins de la flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, ont été inclus dans ces estimations. La Russie a été accusée à plusieurs reprises d'exagérer la taille de ses forces militaires.

12:28 Opérations d'espionnage russe accrues contre l'armée allemandeLes agences de renseignement russe ont intensifié leurs activités d'espionnage contre l'aide allemande à l'Ukraine et l'armée allemande, comme détaillé dans le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Ce changement de focus des objectifs stratégiques plus larges aux cibles plus tactiques indique que la Russie s'intéresse de plus en plus aux détails de l'aide militaire fournie par l'Allemagne à l'Ukraine, notamment les itinéraires d'approvisionnement, les procédures de déploiement et les stratégies d'utilisation des armes occidentales en Ukraine. De plus, les capacités de l'armée allemande pour défendre son territoire et ses alliances sont également surveillées de près par les agences de renseignement russe.

11:52 Munz : "Menace nucléaire contre Berlin" n'est pas un hasardIl est possible que le Royaume-Uni et les États-Unis accordent à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des armes contre le territoire russe. Jusqu'à présent, le Kremlin a efficacement empêché une telle décision par intimidation, affirme le correspondant de ntv Rainer Munz. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'un expert en armes atomiques plaide maintenant en faveur d'attaques sur Berlin.

11:15 Retardement dans la prise de décision concernant les missiles de longue portée en UkraineLe déploiement de missiles de longue portée par l'Ukraine pourrait prendre encore un certain temps, selon un rapport de Bloomberg. Une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, semble peu probable. L'article met en avant le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui prévoit que la réunion de l'ONU offrira la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Zelenskyj entend réaffirmer sa demande de missiles de longue portée lors de la réunion. Blinken et Lammy se sont rendus à Kyiv mercredi pour écouter les plans de Zelenskyj pour d'éventuelles attaques sur le territoire russe. Blinken doit en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken se rend en Pologne après avoir quitté KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la collaboration accrue avec la Pologne, qui sert de principal hub logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache d'une valeur de dix milliards de dollars auprès du géant américain de la défense Boeing.

09:59 L'armée ukrainienne signale 5 missiles et 64 drones iraniens dans une attaque nocturneL'armée de l'air ukrainienne affirme que l'armée russe a lancé 5 missiles et 64 drones de combat iraniens lors d'une attaque nocturne en Ukraine. Selon les rapports militaires, 44 drones ont été abattus. Cependant, les détails de ces rapports restent invérifiables. La défense aérienne a été activée plusieurs fois autour de Kyiv pour intercepter les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour des signaux d'alerte nucléaire renforcésLe spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait clairement faire savoir qu'elle est prête à utiliser des armes nucléaires, selon le journal russe "Kommersant". L'objectif principal de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être d'inspirer la peur chez les adversaires actuels et potentiels, en affirmant que la Russie est prête à déployer des armes nucléaires, a déclaré Karaganov. Il argue que la Russie pourrait lancer une attaque limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher un conflit nucléaire généralisé. Les États-Unis se tromperaient eux-mêmes s'ils affirmaient fournir une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a précédemment plaidé pour que la Russie envisage un coup de semonce nucléaire préventif pour dissuader ses ennemis. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui inquiètent l'Occident et font paraître Poutine plus raisonnable par comparaison.

08:46 L'Ukraine espère obtenir l'approbation des États-Unis pour lancer des attaques plus profondes sur le territoire russeIl y a un optimisme croissant en Ukraine quant à la possibilité d'être bientôt autorisé à lancer des attaques plus loin sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales, selon les propos du secrétaire d'État américain lors de sa visite à Kyiv. Le Royaume-Uni semble déjà donner son feu vert.

08:04 Les services de renseignement ukrainiens confirment la destruction d'un avion de chasse russeLa disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars a été confirmée par les services de renseignement militaire ukrainiens, qui rapportent que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent révèle que l'avion, d'une valeur de 50 millions de dollars et stationné en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 Une douzaine de blessés dans une attaque de drones russes sur l'infrastructure énergétique de KonotopLe nombre de blessés a augmenté à 14 suite à l'importante attaque de drones russes sur l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy. L'agence de presse d'État Ukrinform rapporte qu'un bâtiment résidentiel au centre de la ville a également été touché, citant l'administration militaire régionale.

ici.06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut de protection temporaire pendant leurs voyages chez euxLe Bundestag allemand doit examiner aujourd'hui le paquet de sécurité proposé par le gouvernement allemand, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut de protection temporaire pour les personnes qui retournent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, notamment pour les réfugiés ukrainiens.

04:50 Attaque russe sur Konotop : des dommages importants aux services publicsPlusieurs citoyens ont été blessés lors d'une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire Artem Semenikhin, l'alimentation en eau de la ville a été temporairement interrompue. Il y a des dommages importants à l'infrastructure énergétique, laissant planer l'incertitude sur le moment où les habitations privées auront à nouveau de l'électricité. Une série d'incendies a éclaté au centre-ville, causant des dommages aux établissements d'enseignement et aux bâtiments résidentiels. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Plus d'aide militaire envoyée par la Lettonie à l'UkraineLa Première ministre lettone Evika Siliņa a annoncé un lot d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, qui comprenait des transporteurs de troupes blindés. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré cela suite à une réunion avec Siliņa. Les deux nations envisagent également d'étendre la coordination dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni somme un homme d'affaires iranien en raison d'allégations de transferts de missiles vers la RussieCompte tenu des allégations de transferts de missiles iraniens à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien. Le gouvernement britannique a souligné que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous, nécessitant une réponse ferme. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en raison des transferts de missiles présumés, notamment la suspension des accords de transport aérien bilatéraux. L'Union européenne avait précédemment cité des "informations fiables" concernant le transfert de missiles iraniens à la Russie.

00:14 Ukraine: Soldats Inexpérimentés Déployés par la Russie au Front de Kharkiv

Selon l'armée ukrainienne, la Russie envoie des soldats sans expérience de combat au front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces armées à Kharkiv, a rapporté que les unités impliquées dans les actions offensives à Vovchansk ont une formation insuffisante. On suppose que les renforts frais sont la réserve de mobilisation de la Russie. Cependant, il reste incertain si ces soldats sont d'anciens prisonniers ou ont été recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le Maire de l'Ouest de l'Ukraine Recrute des Inspecteurs de Langue Russe

Le maire de la ville ukrainienne occidentale d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement de surveillants de langue russe en raison de l'augmentation de l'utilisation du russe. "C'est une initiative publique, et tout le monde peut devenir surveillant de langue", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv à la chaîne de télévision NTA. De nombreux personnes déplacées internes originaires de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels surveillants de langue, avec environ 50 bénévoles déjà enregistrés. Il a également fourni un numéro de contact pour que les citoyens signalent les locuteurs de russe dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, surtout des régions russophones de l'est et du sud, ont cherché refuge dans l'ouest ukrainien, relativement sûr et ukrainophone.

21:42 Erdoğan Exige le Retour de la Crimée de Moscou

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a exigé le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre engagement envers l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. La restauration de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international", a déclaré le dirigeant turc dans un message vidéo marquant le sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à attirer l'attention mondiale sur la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv Présentera sa Stratégie Militaire aux États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'intrusion russe. "La stratégie pour la victoire (...) dépend principalement du soutien des États-Unis. Et d'autres alliés", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie, qui sera présentée dans les détails avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine prévue, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire de Zelenskyy pour les frappes contre la Russie avant d'assouplir les limitations sur l'utilisation des armes de l'Ouest à Kyiv. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy cherchent reportedly une stratégie à long terme pour l'année à venir de la part de Zelenskyy pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken Confirme le Soutien de Biden à la Demande de l'Ukraine d'Utiliser des Armes à Long Portée Contre la Russie

Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis travaillent "rapidement" pour répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, qui comprennent l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour attaquer des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba à Kyiv. "Nous travaillons rapidement pour nous assurer que l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement", a poursuivi Blinken, ajoutant : "Nous voulons que l'Ukraine l'emporte."

Compte tenu des opérations militaires en cours, il serait judicieux pour les nations occidentales de considérer la fourniture à l'Ukraine d'armes à longue portée pour se défendre contre l'agression russe. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner une escalade du conflit, potentiellement aboutissant à des opérations militaires dans des villes européennes notables telles que Berlin, Lisbonne, Madrid et même Paris.

Compte tenu du conflit en cours, la sécurité et la sécurité des travailleurs humanitaires dans la zone de guerre sont essentielles. L'attaque récente contre les travailleurs de la Croix-Rouge ukrainienne dans un village de la région de Donetsk souligne la nécessité d'un renforcement des mesures de protection et de sécurité pour ces personnes.

