Le projet photo poétique où la haute couture rencontre la danse

Dans leur premier livre, "The Art of Movement", les photographes Deborah Ory et Ken Browar ont photographié des stars telles que Misty Copeland et Daniil Simkin, directeurs de l'American Ballet Theatre, Misa Kuranga du Boston Ballet et Ashley Bouder du New York City Ballet.

Mais leur dernier projet, intitulé "The Style of Movement", ajoute un nouvel élément : la haute couture.

En puisant dans des archives anciennes et des collections récentes, Ory et Browar ont photographié des danseurs, dont Jacqueline Green d'Alvin Ailey et Lauren Lovette du NYCB, portant des vêtements de créateurs tels que Valentino, Oscar de la Renta et J. Mendel.

Dans ce livre, vous ne trouverez pas de poses statiques de photos de mode ; au contraire, les danseurs sautent, tournent et font des arabesques, donnant ainsi une nouvelle vie à leurs tenues. "Les différents danseurs s'associent différemment aux vêtements", explique Mme Browar lors d'un entretien téléphonique. "C'était comme s'ils travaillaient avec un nouveau partenaire.

Ory s'empresse de souligner que la danse et la mode sont loin d'être une combinaison inhabituelle. Après tout, de célèbres maisons de couture conçoivent chaque année des costumes pour le gala d'automne du New York City Ballet - cette année, Zac Posen et Anna Sui ont habillé les danseurs - tandis que le Fashion Institute of Technology a organisé en 2014 une exposition présentant des costumes de créateurs tels que Rick Owens, Valentino, Rodarte et Stella McCartney.

Certains costumes, quant à eux, sont devenus des moments de mode à part entière, comme ceux de Martha Graham, portés par la Martha Graham Dance Company dans "The Style of Movement".

Aussi familière que soit cette association, la confluence entre le mouvement et le design a toujours quelque chose d'envoûtant. "La mode évolue sur le danseur d'une manière différente de celle d'un mannequin. Elle prend sa propre vie et sa propre forme", explique Mme Ory.

Mme Ory, qui a elle-même été danseuse avant qu'une blessure ne la réoriente vers la photographie, et M. Browar, photographe de mode, ont commencé à photographier des danseurs alors qu'ils redécoraient les chambres de leurs filles.

Les deux filles aspirant à devenir ballerines, ils espéraient trouver des photos de leurs danseurs préférés - et lorsqu'ils n'y parvenaient pas, ils photographiaient les danseurs eux-mêmes, les images devenant par la suite le NYC Dance Project.

Après avoir tissé des liens étroits avec l'industrie de la danse, le couple s'est tourné vers son prochain projet. "Au début, nous avons fait appel à un styliste de mode, en espérant qu'il nous permettrait d'entrer en contact avec les créateurs, mais nous nous sommes vite rendu compte que le styliste ne comprenait pas le mouvement", explique M. Browar.

Au lieu de cela, ils ont choisi les pièces qu'ils espéraient photographier eux-mêmes, en optant pour un mélange de contemporain et de vintage.

"Nous recherchions des pièces qui, selon nous, se déplaçaient bien", a expliqué Mme Ory. "Je passais des heures et des heures à consulter des collections d'archives. Je savais exactement quelles pièces de quelles collections je voulais".

"Nous commencions par discuter avec le danseur pour savoir ce qu'il se sentait à l'aise de porter, quel était son style", poursuit-elle. "Nous connaissions si bien ces danseurs que nous avions une très bonne idée de ce qu'ils aimeraient. La précision de leur style était telle que beaucoup de leurs sujets ont ramené leurs tenues chez eux : Daniil Simkin a acheté une veste Valentino qu'il a portée lors d'un tournage, tandis que Lauren Lovette a emprunté sa robe Oscar de la Renta pour un gala.

Une fois habillés, les danseurs ont expérimenté le mouvement et l'équilibre, Ory et Browar alternant les rôles de photographe et de réalisateur. Leur objectif, bien que difficile à réaliser en photographie fixe, était de transmettre ce mouvement dans les images finales. "Nous avons compris l'ampleur du danseur", a déclaré M. Browar. "Nous ne voulons pas figer le danseur, mais simplement capturer son mouvement.

Si le public initial d'Ory et de Browar - leurs filles - était dévoué au ballet, leur travail s'adresse également à ceux qui n'achèteront jamais de billets pour Casse-Noisette.

Les gens aiment beaucoup nos photos, alors nous leur disons "vous devriez venir à un spectacle de danse avec nous", et ils nous répondent "Oh, je ne veux pas assister à un spectacle"", explique M. Ory. "Les gens aiment regarder la beauté, la grâce, l'athlétisme, l'excitation et la liberté dans les photos.

Quant aux danseurs qui font la queue pour être photographiés par le duo ?

"C'est très spécial pour eux d'avoir ce genre de document au sommet de leur carrière", a déclaré M. Browar, évoquant la brièveté d'une carrière typique sur scène.

"Un spectacle est très éphémère. Elle disparaît. Ces photos immortalisent un moment.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com