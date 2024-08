- Le projet d'un million de dollars du Musée optique allemand lancé

Avec le musée allemand de l'optique, l'un des plus grands projets de musée actuels en Thuringe a commencé après des années de préparation. Une fondation a été créée pour le projet d'un monde d'expérience interactif. 56,7 millions d'euros doivent être investis dans le musée - de l'argent provenant de l'État de Thuringe, du gouvernement fédéral, de la ville, de l'entreprise d'optiques et d'électronique Carl Zeiss, de fondations et d'autres soutiens. À lui seul, l'État contribue une subvention d'environ 30 millions d'euros, a déclaré le ministre de la Science Wolfgang Tiefensee (SPD) lors de la cérémonie symbolique de première pierre dans la ville universitaire.

Ouverture prévue en 2027

Le musée sera rénové dans l'école historique d'optique et complété par une extension dont la façade joue avec des effets optiques. Selon le directeur fondateur Timo Mappes, il n'existe actuellement aucun musée en Allemagne qui soit exclusivement dédié à l'optique. L'ouverture à Jena est prévue pour 2027.

Jena est également reconnue internationalement comme un centre de l'industrie optique et de la recherche en optique. La tradition remonte au début du 19e siècle. "L'optique est inconcevable sans Jena et Jena sans optique", a déclaré Tiefensee. "Ici et nulle part ailleurs se trouvent les racines de cette technologie, qui représente encore une partie importante de la force économique et scientifique de toute la région."

Espoir de plus de 100 000 visiteurs par an

Jena possède une collection impressionnante, notamment des lunettes, des microscopes, des caméras, des télescopes et des planétariums, ainsi que des échantillons de verre, des graphiques, des peintures et des livres. Les collections seront entièrement redesignées et constamment étendues.

Mappes s'attend à Significativement plus de 100 000 visiteurs par an après achèvement - offrant éducation et divertissement. Tiefensee espère que les passionnés de technologie du monde entier seront attirés par Jena.

Par le passé, Jena n'avait qu'un musée d'optique plutôt local avec environ 800 mètres carrés d'espace d'exposition. Le nouveau musée offrira environ 3 000 mètres carrés. Les visiteurs pourront effectuer des expériences, des vitrines interactives et des tables multimédias seront installées, et des films et clips historiques sur la recherche optique actuelle seront diffusés.

