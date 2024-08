- Le projet d'extraction de gaz est en conflit juridique

Le différend juridique en cours concernant l'extraction de gaz proposée dans la mer du Nord, plus spécifiquement sur l'île de Borkum, reste sans résolution. Selon le tribunal administratif d'Oldenbourg, l'installation d'un câble électrique est actuellement en suspens suite à leur annonce. Aucun appel pour contester cette décision de justice n'a été déposé, la rendant ainsi exécutoire.

L'Aide à l'Environnement (DUH) allemande a réussi à déposer une demande urgente contestant l'approbation du câble. Un procès complet pour ce litige est maintenant en cours, mais le calendrier exact n'a pas encore été divulgué selon une porte-parole du tribunal.

Le but du câble électrique est de fournir une plateforme de production pour la compagnie d'énergie néerlandaise One-Dyas, aidant à la mise en place de l'extraction de gaz à partir de l'énergie éolienne de la ferme éolienne offshore voisine, Riffgat. L'approbation de ce câble a été accordée en 2022 par l'Agence d'État de Basse-Saxe pour la gestion de l'eau, la protection côtière et la conservation de la nature, à condition que One-Dyas compense la nature pour les perturbations causées. L'agence a permis à la compagnie de nuire aux biotopes légalement protégés.

DUH et divers groupes environnementalistes, y compris BUND Basse-Saxe et l'initiative citoyenne "Air Pur East Frisia", ont présenté leurs objections et ont déposé une plainte en justice. Les environnementalistes s'inquiètent du potentiel du câble pour endommager de manière permanente les biotopes sous-marins et les structures de récifs de valeur.

La décision du tribunal pourrait potentiellement retarder le projet.

Selon DUH, l'installation du câble ne peut être terminée cette année, ce qui arrête l'extraction de gaz pour au moins une autre année. "C'est une bonne nouvelle pour la nature, le climat et les personnes touchées", a commenté le directeur général fédéral Sascha Müller-Kraenner. "Nous explorerons persévéramment toutes les voies légales pour mettre finalement fin à ce projet fossile dans la mer du Nord". Cependant, One-Dyas prévoit toujours de commencer l'extraction de gaz cette année.

Récemment, l'autorité de l'État de Basse-Saxe a accordé à One-Dyas une permission de 18 ans pour le forage contesté, qui s'étendra des Pays-Bas sous le fond marin dans le territoire allemand près du parc national de la mer des Wadden. Cependant, un accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas est requis avant l'extraction de gaz.

Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) a exprimé son enthousiasme à attendre les éventuelles décisions de justice. Il ne sera déterminé qu'après si l'accord avec les Pays-Bas sera signé, une fois que les décisions judiciaires pertinentes auront été rendues. De nombreuses organisations ont déclaré leur intention de prendre des mesures légales contre l'approbation de l'extraction de gaz.

Les environnementalistes contestant l'installation du câble électrique arguent qu'il pourrait endommager de manière permanente les biotopes sous-marins et les structures de récifs de valeur, car ils sont de section circulaire. Compte tenu du procès en cours, la fin de l'installation du câble et l'extraction ultérieure de gaz par énergie éolienne pourraient être encore plus retardées.

