Le projet de milliards de dollars de Telegram est sous surveillance

La société exploitant l'application de messagerie controversée Telegram est très dépendante de son PDG et fondateur, Pavel Durov. Les récents problèmes juridiques contre Durov en France posent potentiellement un défi financier pour l'entreprise. Des doutes ont surgi chez les investisseurs quant à la viabilité de l'offre publique initiale (OPI) prévue.

Il n'y a pas si longtemps, Durov a annoncé que plusieurs investisseurs estimaient la valeur de Telegram à plus de 30 milliards d'euros. Au lieu d'accueillir ces investisseurs, Durov a choisi de reporter cela par le biais d'une OPI anticipée pour rembourser les créanciers de l'entreprise. Cependant, avec les enquêtes en cours et la détention temporaire de Durov en France, des doutes sont élevés quant à la possibilité d'une OPI réussie l'année prochaine.

Durov a été arrêté à son entrée en France et a passé plusieurs jours en détention. Les autorités françaises accusent Telegram de nombreuses infractions légales, notamment une coopération insuffisante contre la pornographie enfantine. Durov pourrait écoper jusqu'à dix ans de prison. Bien qu'il soit actuellement libéré sous caution, il lui est interdit de quitter la France.

Ces enquêtes ont eu un impact significatif non seulement sur Durov, mais aussi sur Telegram. Avec une base d'utilisateurs en croissance, Telegram commence tout juste à monétiser son activité. Elle a introduit des fonctionnalités premium pour les entreprises et a commencé à afficher des publicités dans certains pays. Cependant, le lien avec le contenu illégal, en particulier la pornographie enfantine, est susceptible de décourager de nombreux annonceurs, a révélé un initié au FT. Cela pourrait rendre plus difficile l'obtention du soutien des investisseurs pour l'OPI.

Baisse de la valeur des obligations de Telegram

Le sort de Telegram si Durov est reconnu coupable et condamné à une peine de prison est incertain. Durov a un jour déclaré que l'entreprise ne pouvait pas fonctionner sans sa participation dans chaque décision cruciale et le lancement de nouvelles fonctionnalités de l'application.

