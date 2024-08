Table des matières

Après 18 ans, l'agence de l'État de Basse-Saxe compétente a approuvé le forage. De quoi s'agit-il ? Quand commence-t-il ? Et que signifie-t-il pour la mer des Wadden ? Un aperçu :

Où dans la mer du Nord le gaz naturel doit-il être extrait ?

La société néerlandaise de pétrole et de gaz One-Dyas souhaite extraire le gaz naturel en collaboration avec des sociétés partenaires - jusqu'à presque quatre kilomètres de profondeur à partir du champ N05-A, que les Néerlandais ont découvert en 2017, ainsi que potentiellement à partir de champs de gaz environnants. Le champ N05-A est situé approximativement 20 kilomètres au nord des îles de Borkum et Schiermonnikoog à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, près du parc national de la mer des Wadden de Basse-Saxe.

Le champ de gaz est estimé contenir jusqu'à 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le champ N05-A appartient à la zone appelée GEMS. One-Dyas estime qu'il y a au total environ 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel récupérable là-bas.

Selon les déclarations de la société antérieures, jusqu'à deux milliards de mètres cubes de gaz pourraient être extraits annuellement via la plateforme prévue. Étant donné que l'extraction est destinée uniquement à la demande domestique, selon One-Dyas, le volume est prévu pour diminuer avec la baisse prévue de la demande dans les années à venir. One-Dyas prévoit d'extraire du gaz naturel sur une période de 10 à 35 ans.

Avec une plateforme de production qui doit être érigée approximativement à 500 mètres des eaux territoriales allemandes. À partir de la plateforme d'environ 40 mètres de haut, les forages seront effectués obliquement dans le champ de gaz. Pour transporter le gaz sur la terre ferme, un pipeline sera posé, qui sera connecté à un pipeline existant dans la mer du Nord. La plateforme recevra de l'électricité à partir de la centrale éolienne offshore allemande voisine Riffgat.

Quelle part de la demande allemande peut être couverte par le gaz naturel de la mer du Nord ?

Seulement une partie relativement petite. Selon l'agence fédérale des réseaux, environ 81 milliards de mètres cubes de gaz ont été consommés en Allemagne l'an dernier. C'était environ cinq pour cent de moins que l'année précédente. Avec deux milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, la plateforme aurait donc une signification plutôt gérable.

En relation avec la production de gaz naturel allemande précédente, cependant, l'emplacement serait significatif. Selon l'association fédérale du gaz, de l'huile et de l'énergie géothermique, environ 4,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été extraits dans tout le pays l'an dernier - la plupart d'entre eux en Basse-Saxe (98 pour cent). Avec le gaz naturel extrait ici, environ 5,7 pour cent de la demande de gaz allemand ont été couverts la dernière fois.

Quel est le calendrier du projet au large de Borkum ?

One-Dyas souhaite commencer à extraire le premier gaz naturel dès la fin de 2024. L'installation de la plateforme de production était prévue pour commencer dès le début août. Une plateforme de forage mobile sera également utilisée temporairement. De plus, un nouveau pipeline de gaz d'environ 15 kilomètres de long et un câble électrique d'environ huit kilomètres de long seront posés sous l'eau à l'automne pour connecter la plateforme de production.

Le projet peut-il être retardé plus longtemps ?

Oui, le projet peut encore être retardé.

Cela est concevable. Il est prévisible que, comme aux Pays-Bas, des actions en justice seront intentées contre la décision allemande d'approuver le plan. L'an dernier, l'aide allemande à l'environnement (DUH) avait annoncé qu'elle irait en justice si le projet était approuvé par les autorités de Basse-Saxe. De plus, un traité entre l'Allemagne et les Pays-Bas est requis.

Pourquoi un traité international est-il nécessaire ?

Comme One-Dyas souhaite extraire du gaz naturel à la fois sur le territoire néerlandais et allemand, en plus des permis d'exploitation, un traité international entre l'Allemagne et les Pays-Bas est requis - un accord unitaire. Le gouvernement fédéral négocie cela depuis l'été 2022. "Le contenu principal de l'accord est la division du gisement, la coopération transfrontalière entre les autorités et les frais de champ et d'extraction", a déclaré un porte-parole du ministère fédéral de l'Économie.

Ces négociations sont toujours en cours, selon le ministère de Robert Habeck (Verts). Aucun porte-parole n'a fait de déclaration sur une date cible éventuelle. Du ministère de l'Économie de Basse-Saxe d'Olaf Lies (SPD), il a été dit que l'extraction de gaz naturel au large de Borkum ne peut finalement être mise en œuvre que si le gouvernement fédéral atteint un accord avec l'État néerlandais. "C'est là que réside la décision finale", a déclaré un porte-parole du ministère à Hanovre.

La ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke (Verts) a déclaré en 2022 : "Le mieux serait d'arrêter le projet d'extraction de gaz." Les partis de la coalition du gouvernement fédéral ont convenu dans leur accord de coalition : "Nous ne voulons pas accorder de nouveaux permis pour le forage de pétrole et de gaz au-delà des permis-cadre octroyés pour la mer du Nord et la mer Baltique allemande."

En politique de l'État de Basse-Saxe, il y a eu un va-et-vient sur ce projet. Initialement, le précédent gouvernement SPD-CDU était clairement opposé à l'extraction de gaz naturel au large de Borkum. Cependant, cette coalition a révisé sa position suite à l'attaque russe en Ukraine. Dans l'accord de coalition du actuel gouvernement régional rouge-vert, il est stipulé que la "protection de l'environnement, de la nature, de la mer des Wadden et de l'île" sera d'une importance centrale dans la procédure d'agrément du plan pour l'extraction au large de Borkum.

Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie de l'État, Christian Meyer (Les Verts), a expliqué au printemps que, du point de vue de son ministère et à la lumière des objectifs climatiques de Basse-Saxe, il n'y a "plus fondamentalement pas besoin" d'extraction de gaz naturel au large de la côte de Basse-Saxe. En revanche, le ministre-président Stephan Weil (SPD) s'est abstenu d'exprimer une opinion personnelle sur l'extraction de gaz. Il a fait référence, par exemple, à la procédure juridique que représente l'extraction prévue.

Que dit l'agence de l'État sur les préoccupations pour la protection du climat ?

Le président de l'autorité, Carsten Mühlenmeier, a souligné que l'autorisation prévoit une fin précoce de l'extraction de gaz dès que le gaz naturel ne sera plus nécessaire comme énergie en Allemagne. "Mais tant que le gaz naturel est encore consommé en Allemagne, il convient de rappeler que le gaz naturel extrait des gisements domestiques est considérablement moins nuisible pour le climat que celui importé", a déclaré Mühlenmeier.

Que disent les activistes environnementaux ?

Pour les activistes environnementaux et climatiques, l'autorisation est une catastrophe. Une alliance environnementale prévoit de contester en justice l'autorisation controversée d'extraction de gaz au large de l'île de Borkum en mer du Nord. L'aide allemande à l'environnement a annoncé cela. Son directeur fédéral, Sascha Müller-Kraenner, a accusé le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), de donner la priorité aux intérêts d'une société de gaz aux dépens de la nature et des habitants locaux. "Nous userons de tous les moyens juridiques", a-t-il déclaré. Le statut de la mer des Wadden en tant que patrimoine mondial est menacé.

La critique de l'autorisation pour le forage est également venue de Greenpeace. L'organisation environnementale avait récemment manifesté contre les projets au large de Borkum et appelle maintenant le gouvernement fédéral à mettre fin au projet. Greenpeace demande aux ministres de l'Économie Robert Habeck et des Affaires étrangères Annalena Baerbock (tous deux des Verts) de ne pas approuver tout accord

