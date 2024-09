- Le projet de construction a interrompu les opérations sur la ligne RE1 pendant une période prolongée.

Le RE1, essentiel pour les voyageurs se rendant de Magdebourg à Francfort (Oder), cessera temporairement son exploitation à partir du 6 septembre en raison de projets de construction entre Erkner et Berlin Ostbahnhof. Cette information a été partagée en ligne par l'opérateur de la ligne, Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg). Les travaux commenceront le soir du 6 septembre et se poursuivront jusqu'au soir du 4 octobre. L'opérateur conseille aux voyageurs d'utiliser la ligne de S-Bahn S3 pour le tronçon Berlin Ostbahnhof-Erkner pendant cette période. De plus, des services de bus de substitution seront disponibles les soirs de semaine d'Erkner à Berlin Alexanderplatz, à partir des soirs de lundi. Cette information a été rapportée pour la première fois par "Berliner Morgenpost."

De plus, du 8 au 11 septembre (inclus), les travaux de construction perturberont les services de S-Bahn sur la Stadtbahn. En conséquence, les lignes de S-Bahn reliant Friedrichstraße et Tiergarten seront complètement fermées pendant ces quelques jours. Les lignes affectées comprennent S3, S5, S7, S75 et S9.

Pendant cette période de construction, les voyageurs devront peut-être compter sur des alternatives de transport local pour leurs déplacements. La fermeture temporaire de la ligne RE1 pourrait encourager l'utilisation d'autres options de transport local, telles que les bus ou la S-Bahn.

