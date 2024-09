Le projet de budget de l'Union pour l'exercice 2014-2020 est financé par les crédits de la BEI.

À partir de l'après-midi de mardi, des discussions sur la politique migratoire se déroulent au ministère fédéral de l'Intérieur. La première séance de mardi s'est conclue sans résolution. La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) avait imposé des contrôles frontaliers sur tous les territoires allemands lundi et avait promis des refus plus nombreux par rapport aux précédents. C'était la condition que l'Union avait posée pour participer à la deuxième réunion.

Frei, de l'Union, a souligné qu'il y avait eu des conversations téléphoniques avec Faeser lundi et mardi. During these conversations, Faeser "a clairement indiqué ce qui était nécessaire pour que nous participions à une telle discussion", a déclaré Frei.

Cependant, en parcourant les déclarations de la coalition, Frei a exprimé certaines réserves. Il a particulièrement pointé du doigt les commentaires de la porte-parole du groupe des Verts, Katharina Dröge, qui a exprimé des doutes concernant les refus accrus.

Le vice-chef du groupe SPD, Dirk Wiese, a déclaré avant la réunion : "Je suis heureux que la réunion ait lieu aujourd'hui et que les ultimatums aient été levés." Cependant, il a souligné que l'accent serait mis sur la discussion de politiques migratoires conformes au droit européen.

Frei a exprimé son attente d'une discussion productive, compte tenu des assurances de la ministre Faeser lors de leurs conversations téléphoniques. Cependant, ses attentes ont été quelque peu réduites en raison des réserves du parti des Verts concernant l'augmentation proposée des refus.

