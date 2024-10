Le programme d'emploi des réfugiés, supervisé par Scholz, démontre des victoires initiales à 17h43.

Job Turbo: Accélérer l'Emploi des Réfugiés en Allemagne

L'initiative allemande baptisée "Job Turbo" vise à employer plus rapidement les réfugiés ayant des perspectives de résidence. Selon le chancelier Scholz, en juillet, 266 000 Ukrainiens étaient employés en Allemagne, soit une augmentation de 71 000 par rapport à l'année précédente. De même, 704 000 personnes originaires de pays principaux d'asile étaient employées, avec une augmentation de 71 000 également. Le chancelier Scholz attribue cette tendance à la hausse au Job Turbo, qu'il a mentionné lors d'un événement organisé à la Chancellerie. Le ministre fédéral du Travail, Heil, a déclaré qu'environ 113 000 des 266 000 Ukrainiens étaient employés dans des emplois sociaux assurés. Le programme du gouvernement allemand, lancé il y a environ un an, se concentre principalement sur l'amélioration de l'aide des centres pour l'emploi.

17:06 Putin priorise le Développement dans les Territoires Occupés par la Russie

Dans un message vidéo, le chef du Kremlin, Putin, expose les tâches clés pour les autorités russes dans les territoires ukrainiens sous leur contrôle : "La responsabilité principale pour nous tous est de créer des conditions favorables pour la croissance de ces territoires afin de protéger les gens, priorité absolue. Cependant, nous ne remettrons pas à plus tard la résolution des problèmes économiques et sociaux. Nous nous en occuperons immédiatement", a déclaré Putin, selon l'agence de presse d'État Tass. Il y a deux ans, Moscou a reconnu l'annexion de quatre régions en Ukraine. Putin fait référence à ces territoires comme la "Nouvelle Russie", mais Moscou n'exerce qu'un contrôle partiel sur eux.

16:37 Kara-Mursa : Plus de Prisonniers Politiques en Russie qu'à l'Époque Soviétique

Le opposant Vladimir Kara-Mursa affirme qu'il y a plus de prisonniers politiques en Russie maintenant qu'à la fin de l'époque soviétique. "Plus de 1300 prisonniers politiques connus sont détenus en Russie de Putin, beaucoup plus qu'à la fin de l'ensemble de l'Union soviétique", a déclaré Kara-Mursa devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il dénonce les allégations de Putin selon lesquelles tous les Russes soutiennent son régime et la guerre comme "mensonge de la propagande", et appelle à la libération des dissidents emprisonnés. Les autorités du Kremlin ont arrêté Kara-Mursa en avril 2022 pour avoir accusé la Russie de "crimes de guerre" contre l'Ukraine. Il a été condamné à 25 ans de prison en avril 2023, mais a été libéré plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers en début de août.

16:15 La Russie intensifie ses Attaques Nocturnes contre l'Ukraine

Pour la 33ème nuit consécutive, la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones et des missiles. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des explosions et des coups de feu ont retenti dans toute Kyiv pendant la nuit. Les défenses ukrainiennes ont combattu l'attaque de drones pendant environ cinq heures. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé.

15:41 Discussion sur le Déploiement d'Armes Atomiques : le Kremlin change de Ton

Le Kremlin relève le seuil pour un déploiement potentiel d'armes atomiques après que des amendements récents à sa doctrine nucléaire aient suscité des remous. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, déclare que le conflit ukrainien ne doit pas être automatiquement lié à une réponse russe avec des armes atomiques. Peskov clarifie si l'abattage de 125 drones ukrainiens dimanche constitue une attaque aérienne importante, déclenchant une réponse russe avec des armes atomiques, selon la nouvelle doctrine nucléaire. "Des décisions cruciales ont été prises et la documentation appropriée suivra. Cependant, l'opération militaire spéciale se poursuit sans établir de liens inutiles", a souligné Peskov. Putin a annoncé des conditions d'utilisation élargies d'armes atomiques la semaine dernière, déclarant que les attaques aériennes sur son territoire ou les attaques par un pays non armé de manière nucléaire soutenu par des puissances nucléaires constituent une menace existentielle.

15:15 Baerbock met en Garde contre la Menace de la Désinformation Russe

La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, met en garde avec force contre la désinformation et la manipulation électorale, en particulier celles orchestrées par la Russie. "Les campagnes de désinformation ont une influence considérable", a-t-elle déclaré lors du Congrès Vert de l'Avenir à Berlin. Elle met en évidence une stratégie délibérée pour cibler les jeunes électeurs, les femmes étant souvent victimes de haine et de fausses nouvelles. Baerbock souligne également des algorithmes spécifiques sur certaines plateformes de médias sociaux qui renforcent la haine et l'incitation. "Si nous ne nous attaquons pas à cette situation, nous deviendrons vulnérables à ces sources de fausses informations", met-elle en garde.

15:01 La Russie Augmente ses Dépenses, sans Dévoiler son Budget de Guerre

Le gouvernement russe présente son projet de budget pour 2025 au parlement de Russie. Les dépenses budgétaires sont prévues à environ 400 milliards d'euros en 2025, en augmentation d'environ 12% par rapport à 2024. Cependant, aucun chiffre n'est dévoilé concernant les dépenses de défense. Le ministère des Finances se contente de noter que les fonds nécessaires seront alloués pour armer l'armée, les paiements de compensation et le soutien aux entreprises du complexe militaro-industriel.

13:51 La Russie prévoit de Recruter 133 000 Soldats cet Automne

À partir de demain et jusqu'à la fin de l'année, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire, selon les médias ukrainiens. Le président Putin a autorisé une campagne de recrutement d'automne par un décret, ciblant des individus âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas des réservistes. Après leur service, les soldats dont la période de conscription est terminée seront démobilisés.

13:14 Bilan des Victimes en Ukraine

L'Ukraine a signalé un décès et des blessures suite aux frappes de drones russes. Un décès a été enregistré dans la région de Kupyansk, dans la région de Kharkiv, tandis que trois personnes âgées de 53 à 72 ans ont été blessées à Kherson, selon l'agence de presse d'État ukrainienne en référence aux autorités locales.

12:36 Avancée russe dans la région de DonetskLes forces russes ont affirmé avoir pris le contrôle d'un autre village dans l'est de l'Ukraine, plus précisément Nelepowka, dans la région de Donetsk, selon les déclarations du ministère russe de la Défense. Les troupes russes ont réussi à reprendre le village, qui était auparavant sous contrôle ukrainien. La région a connu des gains significatifs des forces ukrainiennes, mais les troupes russes font des progrès dans l'est de l'Ukraine contre les forces ukrainiennes plus faibles numériquement et militairement depuis plusieurs mois maintenant. Nelepowka se trouve à environ cinq kilomètres au sud de la ville de Torez, qui est sous contrôle ukrainien mais a été sous le feu de l'artillerie russe pendant des semaines. Les troupes russes avancent également vers la ville de Pokrovsk, qui est stratégiquement importante pour l'armée ukrainienne.

11:55 Groupe partisan revendique l'explosion d'une ligne d'approvisionnement russeLe groupe partisan Atesh a revendiqué l'explosion d'une voie ferrée utilisée par les forces russes pour acheminer du matériel et des munitions vers leurs lignes de front dans la région russe de Kursk. L'agence de presse d'État ukrainienne, Ukrinform, a rapporté ces allégations dans un message publié sur Telegram par le groupe partisan, qui comprend des Ukrainiens, des Tatars de Crimée et des dissidents russes. Le groupe a été fondé sur la péninsule de Crimée il y a deux ans.

11:26 La population russe sceptique face à la lutte contre la corruptionLes ressources russes sont prévues pour allouer 40 % du budget de l'État à la défense l'année prochaine, selon son projet actuel. Cependant, la récente lutte contre la corruption dans le ministère responsable suite au décès du chef militaire Yevgeny Prigozhin est perçue comme étant fausse par la population russe, selon le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou.

11:01 Un citoyen américain risque la prison pour avoir combattu pour l'UkraineUn citoyen américain, Stephen Hubbard, a plaidé coupable des chefs d'accusation de mercenariat devant un tribunal de Moscou. Il a admis avoir reçu des paiements pour combattre contre la Russie en Ukraine, selon le journal britannique "The Guardian", citant l'agence de presse d'État russe RIA. Si reconnu coupable, le septuagénaire pourrait purger une peine de 7 à 15 ans de prison.

10:20 Kyiv victime d'attaques de drones et d'incendiesUne attaque de drones sur Kyiv dans la nuit a entraîné la combustion d'un immeuble résidentiel et des dommages, selon les autorités locales rapportées par Ukrainska Pravda. Heureusement, personne n'a été blessé. De plus, des incendies ont éclaté dans cinq districts de la région en raison des débris de drones abattus. Tous les drones ont été abattus avec succès, selon les sources ukrainiennes.

09:36 Poutine réaffirme son engagement dans la campagne ukrainienneLe président russe Poutine a réaffirmé son engagement à atteindre tous leurs objectifs dans le conflit ukrainien. Il a abordé la situation dans un message vidéo à l'occasion du deuxième anniversaire de l'annexion présumée de quatre régions ukrainiennes par la Russie. Poutine a justifié l'invasion en accusant le gouvernement ukrainien d'être une "dictature néo-nazie" et cherchant à séparer la population russophone de leur patrie historique. Il a également critiqué les "élites occidentales" pour avoir transformé l'Ukraine en une "base militaire" visant la Russie.

08:46 Le commandant ukrainien remplacé dans la défense de WuhledarLe colonel Ivan Winnik, commandant de la 72e brigade mécanisée indépendante de l'Ukraine, qui a défendu la ville contestée de Wuhledar, a été remplacé. Le commandement des forces conjointes Nord a déclaré que la raison était une promotion et le transfert d'expérience de combat. Son remplaçant n'a pas été identifié. Pendant le commandement de Winnik, la brigade a défendu la ville pendant plus de deux ans. Il y a des préoccupations selon lesquelles les forces russes pourraient bientôt capturer la petite ville dans la partie sud du Donbass.

08:04 Mykolaiv signale un incendie dans une installation critiqueUn incendie s'est déclaré dans une installation critique dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv suite à une attaque de drone russe, selon un rapport d'Ukrainska Pravda, citant le chef de l'administration militaire régionale. L'installation spécifique impliquée dans l'incendie n'est pas révélée.

07:24 Kyiv repousse une attaque de drones dans la nuitL'attaque de drones russes sur Kyiv a duré plus de cinq heures, mais tous les drones ont été abattus avant d'atteindre leurs cibles, selon les sources ukrainiennes. L'attaque s'est déroulée en plusieurs vagues à partir de différentes directions.

06:13 Zelenskyy signale 100 attaques de bombes guidées par jourLa Russie continue d'assiéger sans relâche l'Ukraine, en lâchant environ 100 bombes guidées par jour directement depuis des avions, selon la déclaration du président ukrainien Zelenskyy dans une adresse vidéo. Des attaques récentes dans la ville industrielle de Saporizhzhia ont laissé 14 personnes blessées. Les forces russes ont également bombardé des régions telles que Kharkiv, Donetsk et Sumy avec des bombes guidées. Zelenskyy décrit cette offensive quotidienne comme "la terreur de la Russie", mettant en évidence l'urgence pour l'Ukraine d'obtenir plus de capacités de frappe à longue portée, de systèmes de défense aérienne et de sanctions contre la Russie.

05:43 Les experts militaires ukrainiens s'inquiètent de WuhledarLes attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes se poursuivent autour du Donbass. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et dix-sept avancées de troupes russes ont été stoppées près de Kurachove, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. Des combats intenses se déroulent dans la région de Wuhledar, où les experts militaires ukrainiens s'inquiètent que la petite ville, qui est un champ de bataille depuis deux ans maintenant, pourrait bientôt tomber entre les mains des forces russes.

04:46 Kyiv sous attaque de drones : Les unités de défense en action Kyiv est à nouveau la cible de multiples attaques de drones russes pendant la nuit. Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur Telegram, l'armée ukrainienne s'est engagée pendant des heures avec les vagues de drones entrantes. De nombreuses explosions ont été signalées à Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Des objets ont été touchés dans le ciel, mais il n'y a pas encore de rapports initiaux de dommages ou de pertes. Un avertissement aérien est en vigueur pour Kyiv, sa région et toute l'Ukraine orientale, l'armée de l'air ukrainienne rapportant plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine depuis le début du matin.

03:45 La Commission d'Helsinki propose un changement de politique envers Moscou La Commission d'Helsinki bipartisane appelle les États-Unis à réévaluer leur approche de l'ère de la guerre froide envers la Russie et de considérer Moscou comme une menace de sécurité durable pour le monde. Selon le journal The Hill, la commission conseille à Washington de réévaluer sa position envers la Russie, de manière similaire à sa réévaluation de la Chine. Les propositions peuvent entrer en conflit avec les engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et les alliés de Donald Trump au Congrès, qui estiment que les États-Unis dépensent trop pour la sécurité européenne.

02:49 Kyiv sous attaque de drones russes : Action de défense nécessaire Kyiv est attaqué par des drones russes, selon l'armée ukrainienne. Des unités de défense aérienne sont déployées pour contrer les attaques, selon les témoignages oculaires de plusieurs explosions bruyantes et d'objets touchés dans le ciel. Tout l'est de l'Ukraine, ainsi que Kyiv et ses régions environnantes, sont actuellement sous un avertissement aérien.

01:40 Moldavie : Un ministre met en garde contre les 'voleurs' pendant la campagne électorale Un ministre du gouvernement de haut rang a mis en garde les Moldaves contre les "voleurs, réfugiés et bandits" pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles d'octobre 2022. L'avertissement du ministre de l'Infrastructure, Andrei Spinu, résonne avec la nature incontrôlée de la campagne, surtout après qu'un homme d'affaires pro-russe a promis des incitations aux électeurs votant contre l'adhésion à l'Union européenne.

00:14 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une sous-station électrique près de la centrale nucléaire La direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par la Russie, accuse les forces ukrainiennes d'avoir attaqué une sous-station électrique voisine et endommagé un transformateur. Selon l'annonce de la centrale sur Telegram, le transformateur de la "Raduga" sous-station à Enerhodar, dans le sud-est de l'Ukraine, a été cible d'une frappe d'artillerie. Il n'y a pas eu de perturbation de l'alimentation en électricité. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, a été saisie par les forces russes en février 2022, et les deux parties s'accusent mutuellement d'attaques ou de projets d'attaques contre la centrale nucléaire de manière continue.

23:15 Zelenskyy doute des menaces nucléaires : 'Putin aime sa vie' Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé ses doutes quant aux menaces nucléaires continues du président russe Vladimir Putin lors d'une interview avec Fox News, déclarant que Putin accorde la priorité à sa propre vie et est donc peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires sans provocation. Zelenskyy admet que personne ne sait vraiment ce qui se passe dans l'esprit de Putin, mais il croit que le dirigeant russe est moins susceptible d'utiliser des armes nucléaires en raison de cette peur personnelle.

10:10 PM : La vision de FPÖ sur le conflit en Ukraine et la Russie Les élections parlementaires autrichiennes ont considérablement agité le paysage politique. Le FPÖ d'extrême droite se réjouit d'une victoire historique, avec une prévision de 28,7 %. Les populistes de droite ont été très critiques envers l'UE dans leur manifeste électoral. Malgré la guerre en Ukraine en cours, le parti conserve une position plutôt sympathique envers la Russie et ne voit aucun problème avec la dépendance de l'Autriche au gaz russe. En 2018, l'Autriche a prolongé son contrat de gaz avec Moscou jusqu'en 2040. Ce contrat comprend une obligation d'achat compulsory pour des quantités substantielles de gaz et même des paiements en cas de non-livraison. Entre janvier et mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de la Russie.

9:37 PM : Le Premier ministre russe se rend à Téhéran Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour des discussions avec le président iranien Massoud Peseschkian, alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. La réunion est prévue pour lundi, selon l'annonce du gouvernement russe. Outre la rencontre avec le vice-président iranien Mohammad Resa Aref, Mishustin discutera "de l'ensemble du spectre de la collaboration russo-iranienne dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'aide humanitaire" pendant son séjour à Téhéran. L'Occident accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour ses opérations en Ukraine. Cependant, Téhéran nie ces allégations.

La Commission a salué le programme Job Turbo du gouvernement allemand pour son rôle dans l'augmentation de l'emploi des réfugiés en Allemagne. L'initiative, qui renforce le soutien des centres pour l'emploi, a entraîné une augmentation significative de l'emploi parmi les Ukrainiens et les personnes originaires des principaux pays demandeurs d'asile.

Dans le contexte des relations internationales, il serait bénéfique pour la Commission d'évaluer et peut-être d'influencer les politiques d'autres nations concernant l'intégration et l'emploi des réfugiés, compte tenu de l'impact positif de Job Turbo.

