Le professionnel du droit préféré

Que s'est-il passé?

Il est clair que le motard entièrement vêtu de noir ne nourrit pas de bonnes intentions. Et en effet, peu après, Tobias Benzinger (Jan Liem) se retrouve allongé par terre avec une blessure béante au front, regardant le ciel nuageux au-dessus de Fribourg. Pour Franziska Tobler (Eva Löbau) et Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), la recherche de preuves s'avère d'abord difficile. La scène de crime se trouve dans une zone de loisirs populaire, "la moitié de Fribourg" a laissé ses empreintes et ses traces de pneus ici.

Cependant, il reste la famille de la victime, où l'on pourrait trouver des motifs potentiels. Rainer Benzinger (August Zirner), le beau-père décédé, dirige un cabinet d'avocats prospère, mais sa clientèle, comme le suggère un coup d'œil dans les dossiers anciens, est entachée de soupçons. De plus, Benzinger prend inexplicablement en charge des causes perdues d'avance avec une fréquence remarquable. Mais où les fils se croisent-ils ? La situation s'aggrave lorsqu'il y a une tentative de mettre fin à une autre vie.

De quoi s'agit-il vraiment?

En marchant sur le chemin de la justice, les questions fondamentales sont posées ici : Qu'est-ce que la justice et comment est-elle appliquée ? Jusqu'à quel point notre fondement moral est-il solide ? C'est une métaphore intrigante lorsque Berg, sur sa ferme héritée, s'efforce de trouver le mélange de ciment optimal pour un morceau d'asphalte, pour découvrir qu'il se désagrège à une vitesse alarmante.

Un moment à sauter ?

Aucun à sauter. Le rythme de l'équipe de la Forêt Noire peut être un peu lent à certains moments, mais la dynamique évolutive entre Tobler et Berg est intrigante, oscillant entre la méfiance latente et la réalisation confortable qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensent. L'utilisation fréquente de phrases autoconnaissantes comme "Nous arrivons toujours trop tard" peut être légèrement excessive, mais elles complètent le scénario bien équilibré de l'auteur Bernd Lange, qui était également responsable de la première de Fribourg "Goldbach" en 2017.

Le facteur WOW ?

Voir "Un moment à sauter ?" - le charme du Sud est plus "on verra bien" que "WOW". Ici, Lange et le réalisateur Rudi Gaul entrelacent habilement les différentes couches - les doutes personnels de Berg, la relation de Tobler avec son père à la retraite (Michael Hanemann), la vie de famille des Benzinger. Et juste au moment où l'on pense que le mystère est résolu, il y a un twist étonnant qui pourrait potentiellement conduire à un "WOW" moment.

Comment était-ce ?

7,5 sur 10 points - une offre solide dans le drame criminel de la Forêt Noire avec peu de fanfare.

Lire aussi: