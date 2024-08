- Le professionnel du BVB Süle: " L'été le plus intense de ma vie "

Après une année difficile marquée par des luttes mentales et physiques, le joueur de l'équipe nationale de Borussia Dortmund, Niklas Süle, vise à revenir en force cette saison. "Je serai en pleine forme pour le premier match. Je veux atteindre le point où je joue trois fois par semaine, toujours, et avoir encore de la vitesse dans le 89e minute", a déclaré le défenseur à Sport1. En raison de sa forme défaillante, l'ancien joueur de Bayern a également manqué l'Euro 2020. "La décision était complètement compréhensible et il n'y a rien à critiquer", a déclaré le joueur de 30 ans.

Les problèmes étaient profonds, a expliqué Süle. "Je n'arrivais tout simplement pas à me motiver pour faire les choses correctes. Je voulais, mais je n'y arrivais pas. J'ai eu de nombreuses conversations importantes et j'ai cherché de l'aide", a-t-il déclaré. Les conversations avec son agent et la direction de Dortmund ont été très utiles. "C'est pourquoi j'ai pris tout cela à cœur et j'ai travaillé dessus", a-t-il ajouté.

Süle 2.0

Il a travaillé avec un coach mental, a changé son régime alimentaire et a passé de nombreuses heures à la salle de sport. "Je suis parti en vacances d'été avec pour objectif de créer un 'Niklas Süle 2.0'. Maintenant, je suis mentalement dans un endroit où je n'étais pas depuis longtemps. C'était probablement l'été le plus intense de ma vie", a-t-il déclaré. Malgré la forte concurrence dans l'équipe, il espère regagner sa place. "Nous avons tellement de matchs. Tout le monde aura son temps de jeu. La concurrence fait sortir le meilleur de toi, et sans elle, tu ne seras pas motivé."

