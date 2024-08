- Le producteur de fromage s'engage à retirer son produit du marché en raison d'une contamination potentielle par des listeries

En raison d'un problème potentiel de contamination bactérienne, le producteur français de lait "Abbaye de Cîteaux" retire ses fromages au lait cru. Le fromage avec une date de péremption au 20 août 2024, vendu en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est concerné par ce rappel, comme annoncé sur le site lebensmittelwarnung.de.

Il est possible que ce fromage soit contaminé par la bactérie Listeria Monocytogenes. La listériose se manifeste généralement dans les deux semaines suivant la consommation, avec des symptômes tels que la diarrhée et la fièvre. Les groupes à risque élevé, tels que les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus ayant un système immunitaire affaibli, peuvent développer des maladies plus graves telles que l'intoxication sanguine et la méningite. Chez les femmes enceintes, le bébé peut être atteint, même si la mère ne présente aucun symptôme.

Si vous avez consommé le fromage rappelé et que vous présentez des symptômes graves ou persistants, il est essentiel de consulter un médecin et de l'informer du produit potentiellement contaminé. Les femmes enceintes qui ont ingéré ce produit doivent également consulter un professionnel de santé, que'elles présentent des symptômes ou non.

Les consommateurs qui ont acheté le fromage touché avec une date de péremption au 20 août 2024 doivent vérifier immédiatement leur réfrigérateur. Les personnes des groupes à risque élevé doivent être particulièrement vigilantes, car elles peuvent développer des maladies plus graves en cas de consommation du fromage contaminé.

