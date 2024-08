L'incident dans sa ville natale de Solingen assombrit le premier match de Kevin Kampl en Bundesliga pour RB Leipzig. Le footballeur professionnel est bouleversé et lutte pour dormir après la perte de trois vies. Il parle avec ses parents au téléphone, qui partagent les détails bouleversants.

Kevin Kampl avait l'air désespéré. L'attaque horrible qui a coûté la vie à trois personnes dans sa ville natale de Solingen a laissé le milieu de terrain de RB Leipzig sans repos. "C'est juste dévastateur pour Solingen. C'est une ville merveilleuse, pleine de vie. Puis il y a ce fou qui cause autant de chaos", a déclaré Kamp après leur victoire 1-0 (0-0) contre VfL Bochum pour commencer la nouvelle saison : "J'espère qu'ils attrapent ce psychopathe et qu'ils le traduisent devant la justice le plus rapidement possible."

Né à Solingen, Kamp a joué dans les ligues de jeunesse de la ville, avant de rejoindre Bayer Leverkusen en tant que jeune joueur. "J'ai eu une nuit terrible, à peine fermé l'œil", a déclaré Kamp, qui avait des amis qui assistaient à la fête de la ville. "Bien sûr, vous êtes très préoccupé. C'est choquant que quelque chose comme ça arrive dans votre ville natale, avec des vies perdues et beaucoup gravement blessés. Je prie pour que les gens qui luttent encore pour leur vie s'en sortent."

Cette nuit-là, il a parlé avec ses parents, qui vivent toujours à Solingen. "Des hélicoptères et des drones ont survolé la ville toute la nuit", a raconté le footballeur. "Des gens ordinaires, ne sachant pas quoi faire, ont essayé de réanimer les victimes parce qu'il y avait du sang partout."

Un agresseur non identifié avait utilisé un couteau pour attaquer plusieurs personnes lors de la célébration du 650e anniversaire de la ville de Solingen vendredi soir. Trois personnes ont perdu la vie. Quatre victimes étaient dans un état critique, tandis que deux autres ont subi des blessures graves, et deux autres des blessures légères. Ce soir-là, le groupe extrémiste État islamique a revendiqué la responsabilité de cet acte de violence brutal.

La tragédie de sa ville natale a profondément affecté l'amour de Kevin Kampl pour le football. L'horrible incident sur le terrain de football à Solingen, où trois vies ont été prises, a laissé le milieu de terrain de RB Leipzig lutter contre les nuits blanches.

