Le prodige du cyclisme verse des larmes au milieu des compétitions de la Coupe du monde

Antonia Niedermaier, la cycliste allemande prometteuse, est entrée aux Championnats du monde en tant qu'outsider. Malheureusement, elle n'a pas réussi à livrer sa meilleure performance. Les températures glaciales ont eu un impact sur elle, mais ce n'était pas seulement le froid qui l'affectait. La tragique mort de la cycliste suisse Muriel Furrer l'a également bouleversée. Sur la piste elle-même, Niedermaier n'a pas pu retenir ses larmes.

Selon ses coéquipiers, Niedermaier a fondu en larmes pendant les Championnats et à nouveau à l'arrivée. Dans une interview avec ZDF, elle a admis : "C'était surtout émotionnel. Ça m'a vraiment touchée."

La perte de Furrer a également rappelé à Niedermaier ses propres luttes passées. L'année dernière, elle avait fait une mauvaise chute au Giro Donne, causée par la cycliste slovène Urska Zigart. Niedermaier est tombée la tête la première mais a réussi à éviter toute fracture. Apprendre la mort de Furrer a ramené ces souvenirs douloureux. "Quand j'ai appris qu'elle était décédée, c'était écrasant. Ça m'a vraiment touchée", a déclaré Niedermaier.

Tout au long de la course, la mort de Furrer était toujours présente à l'esprit de Niedermaier. "J'étais terrifiée tout le temps à cause de ce qui s'est passé cette semaine. J'ai roulé prudemment", a-t-elle déclaré. Finalement, elle a réussi à terminer 18ème et à remporter le bronze dans la catégorie U23.

De plus, Niedermaier a dû faire face au froid et à la pluie persistante. "C'était incroyablement difficile et glacial dès le début. Je pouvais à peine saisir ma bouteille ou mes gels. À la fin, je pouvais à peine changer de vitesse parce que mes mains étaient si froides", a-t-elle déclaré. Malgré les conditions difficiles, elle était satisfaite de son tableau de médailles, ayant remporté le bronze et l'or dans la catégorie junior, ainsi que l'argent en contre-la-montre par équipes mixtes.

L'équipe allemande avait de grands espoirs pour une médaille grâce à Liane Lippert. "Nous nous concentrions principalement sur ce que Liane pouvait réaliser dans la catégorie élite. Elle était bien protégée au départ. J'ai fait ma part et puis j'ai reporté mon attention sur la catégorie U23", a déclaré Niedermaier. Lippert a manqué de peu le bronze au sprint. Le titre a été remporté par Lotte Kopecky (Belgique), suivie de Chloe Dygert (USA) et Elisa Longo Borghini (Italie).

