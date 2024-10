Le prodige du Bayern, autrefois prospère, a secoué Leverkusen.

Cette série en Bundesliga a été riche en rebondissements pour les favoris : le Bayer Leverkusen a facilement pris l'avantage 2:0 mais a finalement été tenu en échec par les nouveaux venus du Holstein Kiel. Le Borussia Dortmund a brillé en Ligue des champions mais a trébuché contre l'Union Berlin en championnat. Le Bochum et le Bremen n'ont pas fait de progrès.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:3 (0:2)

Malchance avant la pause internationale : l'équipe de Bundesliga VfL Bochum reste toujours sans victoire après la sixième journée, s'inclinant 1:3 (0:2) à domicile contre le VfL Wolfsburg. L'équipe de Peter Zeidler ne compte désormais qu'un point et est dernière du classement.

Les buts du Wolfsburg au Ruhrstadion ont été inscrits par Tiago Tomas (21), mettant fin à une longue période sans but, et Jonas Wind, qui a inscrit un doublé (37/88). Myron Boadu a marqué l'égalisation temporaire pour Bochum (72). La décision est intervenue après une longue revue vidéo et un penalty pour les visiteurs, que Wind a d'abord raté avant de marquer sur rebond.

Werder Brême - SC Fribourg 0:1 (0:0)

Grâce à Ritsu Doan, le SC Fribourg a égalé son meilleur départ. L'équipe de l'entraîneur Julian Schuster a remporté 1:0 (0:0) à l'extérieur contre le Werder Brême, réalisant ainsi sa quatrième victoire de la saison. Doan a inscrit le but victorieux à la 75e minute, mais les visiteurs avaient Previously failed to capitalize on their dominance. Brême est toujours sans but à domicile pour sa troisième rencontre de la saison.

Quatre victoires lors des six premières rencontres - c'était le précédent record du légendaire entraîneur du Fribourg, Christian Streich, lors des saisons 2019/20 et 2022/23. Sous la direction de Schuster, le Fribourg se fait maintenant remarquer dans les hauteurs du classement, tandis que Brême reste sans victoire à domicile et se traîne au milieu du classement.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Le Bayer Leverkusen a connu une surprise désagréable contre les nouveaux venus du Holstein Kiel. Malgré une avance de 2:0, les double champions ont dû se contenter d'un match nul 2:2 (2:1) contre les courageux néophytes de la Bundesliga, laissant échapper une occasion de victoire lors de leur 100e match sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso.

Le match a été à sens unique pendant la plupart du temps, mais le Bayer a ralenti considérablement après avoir pris l'avantage et a payé le prix avec un but de Max Geschwill (45+5) avant la pause. L'ancien joueur de Munich, Fiete Arp (69, penalty), a retourné la situation et a failli créer l'exploit. Le Bayern Munich peut augmenter son avance sur le Bayer Leverkusen à cinq points dimanche contre l'Eintracht Francfort.

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

Le Borussia Dortmund, après son festival de buts contre le Celtic Glasgow, a été ramené sur Terre, maintenant privé de son héros de la Ligue des champions, Karim Adeyemi. Quatre jours après sa victoire écrasante 7:1, l'équipe dirigée par Sahin a subi une défaite 1:2 (0:2) à l'extérieur contre l'Union Berlin, attendant toujours sa première victoire à l'extérieur en Bundesliga.

Kevin Vogt (26, penalty) et Yorbe Vertessen (45) ont marqué pour les Berlinois, qui restent invaincus à domicile cette saison. Pour le Dortmund, Julian Ryerson (62), un ancien joueur de l'Union, a marqué, mais cela n'a pas suffi. Sur une grande partie du match, l'équipe de Dortmund, privée d'Adeyemi, est apparue peu inspiré en attaque. Le joueur de 22 ans avait fait étalage de ses talents et de ses trois buts lors du duel avec le Celtic, mais s'est finalement blessé aux muscles.

