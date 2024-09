Glances a mis en avant une performance remarquable de la jeune pousse de Barcelone, Lamine Yammal, un troisième triplé de l'attaquant de Bayern Munich, Harry Kane, et un but de l'ace de Real Madrid, Kylian Mbappé.

Voici ce que vous auriez pu manquer dans les principaux championnats d'Europe ce week-end.

La Liga espagnole

Si vous n'aviez pas encore entendu parler de Lamine Yammal, vous devriez maintenant.

Le jeune de 17 ans est largement considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial et a de nouveau fait étalage de ses compétences lors de la victoire de Barcelone 4-1 contre Girona dimanche.

Le jeune prodige a marqué deux buts en première mi-temps – avec maintenant trois buts et quatre passes décisives en Liga cette saison – pour ouvrir la voie aux Blaugrana, avec Dani Olmo et Pedri ajoutant à la misère de Girona plus tard dans le match.

Barcelona reste invaincu dans ses matchs de championnat cette saison, confortablement en tête avec une avance de quatre points sur ses plus proches rivaux.

Mais Real Madrid est à leur talon.

Real Madrid est actuellement à égalité avec deux autres équipes, à seulement quatre points du leader du championnat, et l'équipe de l'entraîneur Carlo Ancelotti a maintenu la pression avec une victoire 2-0 contre Real Sociedad samedi.

Les stars de Madrid Mbappé et Vinícius Júnior ont partagé les responsabilités de tir de penalty, marquant chacun un but en deuxième mi-temps pour remporter la victoire.

Real Madrid n'a toujours pas perdu de match de championnat cette saison, mais a montré des signes de vulnérabilité contre la Sociedad, avec l'hôte frappant la barre trois fois au cours du match.

Bundesliga allemande

Partout en Europe, l'ancien joueur de Tottenham Hotspur, Kane, a continué sa campagne inaugurale impressionnante avec un triplé pour Bayern Munich.

Le Anglais de 31 ans a terrorisé Holstein Kiel lors de la victoire 6-1 de Bayern, marquant trois fois et ajoutant une passe décisive pour un total de quatre buts en un seul match.

Le premier but de Bayern est venu après seulement 15 secondes, avec Kane envoyant la balle à Jamal Musiala, dont le tir a assuré le but à l'extérieur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga.

Kane a ensuite doublé son total en première mi-temps avant de compléter son triplé avec un penalty en fin de match, marquant son cinquième triplé en seulement 35 apparitions en Bundesliga.

Bayern mène désormais la Bundesliga, deux points devant Borussia Dortmund et RB Leipzig. Le tenant du titre de la ligue, Bayer Leverkusen, est cinquième après avoir subi une défaite en trois matchs à ce jour.

Serie A italienne

À Naples, Napoli a poursuivi son bon début de campagne avec une victoire 4-0 contre Cagliari.

Des buts de Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku et Alessandro Buongiorno ont assuré la série invaincue de Napoli en championnat, gardant les Napolitains en tête de la Serie A.

Inter Milan et Juventus ont tous deux fait match nul ce week-end, ce qui les a fait tomber sous Napoli au classement.

Premier League anglaise

À Manchester, Manchester City est resté invaincu après une victoire de retour contre Brentford samedi.

City a été mené après seulement 23 secondes, mais les deux buts d'Erling Haaland ont donné la victoire 2-1 à l'équipe de Manchester.

Le Norvégien a failli réaliser un triplé pour le club, mais il a tout de même un total impressionnant de neuf buts en quatre matchs de championnat cette saison.

Pendant ce temps, Arsenal a suivi le rythme de City avec une victoire tendue 1-0 contre le rival local Tottenham lors du derby du Nord de Londres dimanche.

Le défenseur Gabriel a marqué le but décisif avec une puissante tête, plaçant Arsenal en deuxième position, à seulement deux points de City.

