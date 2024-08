Le procureur russe exige 15 ans de prison pour une Américaine.

Un procès est en cours à Ekaterinbourg contre une citoyenne américaine-russe pour haute trahison. L'accusation affirme que la jeune femme a soutenu l'armée ukrainienne avec l'équivalent de 47 $. Elle pourrait maintenant écoper de 15 ans de prison en Russie.

Les procureurs russes demandent une peine de prison de 15 ans pour une femme russo-américaine accusée de haute trahison, selon un rapport des médias d'État. Ksenia Khavana a été arrêtée à Ekaterinbourg en février. Elle était accusée de collecter de l'argent pour l'armée ukrainienne. Lors d'un procès à huis clos mercredi, elle a apparemment plaidé coupable aux chefs d'accusation. L'agence de presse Interfax rapporte aujourd'hui que les procureurs ont demandé une peine de prison de 15 ans, selon l'avocat de Khavana, Mikhail Muskalov.

Khavana est originaire d'Ekaterinbourg et serait devenue citoyenne américaine après avoir épousé un Américain et emménagé à Los Angeles. Elle était venue en Russie pour rendre visite à des membres de sa famille. Le FSB, l'agence de sécurité intérieure russe, l'accuse de collecter de l'argent pour une organisation ukrainienne qui fournit à l'armée ukrainienne des armes, des munitions et d'autres matériaux.

Un groupe d'activation affirme que les chefs d'accusation contre Khavana proviennent d'un don de 51 $ (environ 47 $) à une œuvre de charité américaine qui soutient l'Ukraine. Une amie de Khavana aurait confirmé le don à une organisation ukrainienne.

Depuis son déploiement de troupes en Ukraine en février 2022, la Russie a adopté des lois qui criminalisent la critique de ses actions là-bas. Les préoccupations ont augmenté quant à la possibilité que la Russie cible des citoyens américains pour arrestation.

Gershkovich également condamné à Ekaterinbourg

Muskalov indique que le verdict dans l'affaire de Khavana est attendu le 15 août. Presque tous les procès criminels en Russie se soldent par une condamnation. Le même tribunal d'Ekaterinbourg a également traité l'affaire d'Evan Gershkovich, reporter du "Wall Street Journal" arrêté en mars 2023 et condamné à 16 ans de prison en juillet pour alleged espionnage. Gershkovich a été libéré début août dans le cadre du plus important échange de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux depuis la guerre froide. Selon le gouvernement américain, la libération a été rendue possible par l'approbation par le chancelier allemand Olaf Scholz de la libération du meurtrier condamné Vadim Krasikov de la détention allemande.

Un nombre à deux chiffres faible de Allemands dans les prisons russes

Suite à l'échange de prisonniers, des avertissements ont été lancés selon lesquels la Russie pourrait se sentir encouragée à procéder à d'autres arrestations arbitraires de citoyens de pays occidentaux pour les utiliser comme monnaie d'échange. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, il y a encore un "nombre à deux chiffres faible" de personnes ayant la nationalité allemande en prison en Russie. "Le ministère des Affaires étrangères allemand est conscient d'un nombre à deux chiffres faible de personnes qui sont en détention en Russie et possèdent également la nationalité allemande", cite le "Tagesspiegel" le ministère des Affaires étrangères allemand.

Des experts de l'ONU ont exprimé leur préoccupation quant au sort de jusqu'à 1400 prisonniers politiques encore détenus en Russie. Ils sont "profondément préoccupés" par le fait qu'entre 700 et 1372 prisonniers politiques en Russie soient toujours incarcérés "sur des chefs d'accusation fabriqués ou motivés politiquement", selon une déclaration conjointe de plusieurs experts indépendants de l'ONU. Tous les activistes, journalistes et opposants à la guerre condamnés dans des procès truqués doivent être "immédiatement" et "inconditionnellement" libérés.

L'Union européenne s'est dite préoccupée par le procès de Ksenia Khavana en Russie, qui encourt jusqu'à 15 ans de prison pour son alleged soutien à l'armée ukrainienne. L'Union européenne a appelé à la libération de Khavana, estimant que son cas pourrait établir un précédent inquiétant pour les relations russo-occidentales.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a joué un rôle important dans la libération du reporter du "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, également jugé à Ekaterinbourg pour alleged espionnage, et d'un meurtrier condamné de la détention allemande. Cet échange a fait partie du plus important échange de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux depuis la guerre froide.

