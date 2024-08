- Le procureur indépendant dépose une plainte modifiée contre Trump

Une nouvelle accusation a été présentée dans le procès fédéral contre l'ancien président américain Donald Trump, l'accusant de manipulation électorale potentielle. Cette mise à jour découle de la décision de la Cour suprême des États-Unis début juillet, accordant l'immunité à Trump pour certaines tâches officielles. Ainsi, l'affaire progresse et l'acte d'accusation contre Trump a été légèrement condensé, éliminant certaines sections telles que celles concernant ses relations avec le ministère de la Justice. Les quatre chefs d'accusation initiaux contre lui restent inchangés. Trump est impliqué dans des chefs d'accusation de conspiration pour tromper les États-Unis et de conspiration pour entraver une enquête autorisée.

Le 6 janvier 2021, les partisans de Trump ont envahi le Capitole des États-Unis, tentant de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et de confirmer sa victoire sur le démocrate Joe Biden. Avant l'attaque du Capitole, Trump avait fait de nombreuses tentatives pour contester les résultats de l'élection. En conséquence, il a fait face à des chefs d'accusation fédéraux à Washington, D.C., et un acte d'accusation comparable a été déposé contre lui dans l'État américain de Géorgie.

"Zombie" Chasse aux sorcières : Donald Trump dénonce les nouvelles accusations

L'équipe juridique de Trump a réussi à reporter et éviter les procès pendant plusieurs mois. Le républicain maintient son innocence dans toutes les affaires, qualifiant les enquêtes contre lui d'efforts de ses adversaires politiques pour le faire taire. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié le nouveau acte d'accusation de "ridicule" de Smith d'une "chasse aux sorcières zombie", la décrivant comme un "acte de désespoir". Il a exigé que les charges soient abandonnées.

Les avocats de Trump ont saisi la Cour suprême concernant l'immunité des présidents, cherchant à dismisser entirely le procès de Washington. Bien qu'ils n'y soient pas parvenus, leurs efforts ont considérablement ralenti la procédure. Les spécialistes estiment qu'un procès dans l'affaire de Washington est peu probable avant l'élection présidentielle de novembre.

Où en sont les autres affaires ?

L'affaire d'Atlanta pour allégation de manipulation électorale

Dans l'État américain de Géorgie, Trump a également été accusé d'exercer une influence sur l'élection de 2020, ainsi que plusieurs autres personnes. Récemment, however, l'attention s'est déplacée de Trump au procureur principal, Fani Willis. Les avocats de Trump et d'autres accusés ont impliqué Willis dans un profit d'une relation inappropriée avec un autre procureur impliqué dans l'affaire. Une cour d'appel a suspendu temporairement l'affaire contre Trump, en attendant une décision sur la possibilité pour Willis de poursuivre son enquête. Les trois juges d'appel ont jusqu'en mars 2025 pour rendre une décision, avec une première audience prévue en octobre. Un procès avant l'élection présidentielle est considéré comme improbable.

À Miami, en Floride, Trump a été inculpé au niveau fédéral pour sa gestion de documents gouvernementaux classifiés. Il est accusé de conserver illégalement des informations hautement sensibles de son mandat de président (2017-2021) et de conspirer pour entraver l'enquête. Il est allégé que Trump a tenté d'effacer les images de surveillance et de retirer des boîtes de documents avec l'aide de ses employés. Cette enquête a également été dirigée par Smith.

Le juge chargé de l'affaire a soudainement mis le frein en milieu de juillet en raison de doutes sur la légitimité de la nomination du procureur spécial. Smith a fait appel de cette décision. Si elle est réussie, l'affaire pourrait être réactivée. Cependant, même dans ce scénario, il est highly improbable qu'un procès ait lieu avant l'élection présidentielle de novembre.

À New York, Trump a été condamné fin mai pour falsification de registres commerciaux liés à des paiements de silence à une star du porno. Le ministère public a accusé Trump d'utiliser ces registres falsifiés pour cacher des informations préjudiciables et des activités illégales avant et après l'élection présidentielle de 2016, améliorant ainsi ses chances de gagner. La date de sentence n'a pas encore été annoncée, et cette procédure a déjà été reportée une fois, de juillet à mi-septembre. Les avocats de Trump demandent un autre report jusqu'après l'élection de novembre. Trump a également déposé un appel contre cette condamnation.





