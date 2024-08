- Le procureur fumeur quitte la "scène du crime" de Münster

L'un des équipes les plus populaires du "Tatort" allemand doit faire face à une perte importante. Comme l'a annoncé la WDR le 15 août, la membre de longue date du casting Mechthild Großmann quitte la série policière. Dans le "Tatort" de Münster, elle incarnait le procureur de l'État Wilhelmine Klemm depuis le début. Elle apparaîtra encore dans trois épisodes inédits de la série, mais après cela, son temps à l'écran est révolu.

La star du "Tatort" Mechthild Großmann reste fidèle au théâtre

"Lorsque le dernier 'Tatort' de Münster avec moi sera diffusé à la fin de 2025, j'aurai 77 ans, et je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je continuerai à jouer au théâtre et à donner des lectures, de préférence avec de la musique", a déclaré Großmann dans un communiqué de la WDR.

Elle a également remercié ses collègues. "C'était un honneur et un plaisir de travailler avec Christine Urspruch et Björn Meyer, pendant de nombreuses années avec Friederike Kempter et le merveilleux Vadder - Claus D. Clausnitzer - et bien sûr avec Axel Prahl et Jan Josef Liefers pendant 23 ans. Merci." Si la WDR cherche un jour quelqu'un pour jouer un méchant meurtrier à l'avenir, Großmann a ajouté qu'elle était disponible.

Depuis le premier "Tatort" de Münster du casting actuel mettant en scène Prahl et Liefers en 2002, Großmann a été une membre régulière de l'ensemble. Le public a adoré son personnage, le procureur fumant avec la voix profonde distinctive qui ne tournait pas autour du pot. "Chère Mechthild Großmann : Merci pour tant d'années de divertissement criminel !" a déclaré Alexander Bickel, responsable de la fiction de la WDR, à l'occasion de son départ.

Le 46e et prochain "Tatort" de Münster, intitulé "Man Stirbt Nur Zweimal" (On meurt seulement deux fois), est prévu pour être diffusé au quatrième trimestre de 2024.

