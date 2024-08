- Le procureur fumeur est descendu sur la "scène de crime" de Münster.

La femme tenant une cigarette à la main et dotée d'une voix profonde distinctive dit "Au revoir" : Mechthild Großmann, qui a été procureure de l'État dans le "Tatort" de Münster sur ARD pendant plus de 22 ans, prendra sa retraite en 2025, comme l'a annoncé la Westdeutscher Rundfunk.

En tant que patronne de l'inspecteur en chef Thiel et du médecin légiste professeur Boerne, l'actrice sera encore visible dans trois nouveaux épisodes, après quoi elle prévoit de relever de nouveaux défis, selon la déclaration de la station. Dans le succès des audiences ARD, elle joue le rôle de la procureure Wilhelmine Klemm.

"Lorsque le dernier 'Tatort' de Münster avec moi sera diffusé à la fin de 2025, j'aurai 77 ans, et je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je continuerai à jouer au théâtre et à donner des lectures, de préférence avec de la musique - et si WDR cherche un jour quelqu'un pour jouer un meurtrier vilain, je serais là Immediately," dit Großmann, selon la déclaration de WDR.

Née à Münster en 1948, Großmann a fait partie de la distribution du "Tatort" de Münster depuis le premier épisode en 2002. Avant elle, seule Friederike Kempter avait quitté le groupe de longue date, interprétant le rôle de l'assistante de Boerne, Nadesha Krusenstern.

La carrière de Großmann a commencé en 1963 au Theater Bremen. Elle a travaillé pour la première fois avec la danseuse et chorégraphe Pina Pausch en 1976. De 1977 à 1979, elle a été engagée au Schauspielhaus Bochum avant d'atteindre une renommée mondiale avec le Tanztheater Pina Bausch à Wuppertal. Cependant, elle souligne sur son propre site Web que ce n'était pas en tant que danseuse. Elle a également joué dans des films avec Rainer Werner Fassbinder et Caroline Link, et enseigné l'histoire de la danse et le jeu à l'Université Folkwang des Arts à Essen.

"C'était un honneur et un plaisir de jouer avec Christine Urspruch et Bjoern Meyer, pendant de nombreuses années avec Friederike Kempter et le merveilleux Vadder - Claus D. Clausnitzer - et bien sûr avec Axel Prahl et Jan Josef Liefers pendant si longtemps - 23 ans. Merci," dit l'actrice, selon la déclaration.

Le 46e "Tatort" de Münster intitulé "Man stirbt nur zweimal" - toujours avec Großmann - est prévu pour être diffusé au quatrième trimestre de 2024.

Déclaration de WDR

