Conflits en cours dans la région du Moyen-Orient - Le procureur des États-Unis accuse Sinwar, le chef du Hamas, de déshonorer le peuple.

Les États-Unis engagent des poursuites légales contre Yahya Sinwar, chef de Hamas, et d'autres membres de haut rang de l'organisation terroriste palestinienne, en relation avec la tuerie du 7 octobre 2023 en Israël. Le département américain de la Justice a révélé mardi des documents judiciaires détaillant les chefs d'accusation, qui ont été déposés plus tôt dans l'année mais avaient été gardés secrets. Entre-temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est sous pression suite aux récents décès de six otages israéliens. La situation au Moyen-Orient est à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU à New York aujourd'hui.

Sinwar et les autres accusés sont inculpés de terrorisme, de conspiration pour meurtre et d'évasion de sanctions, entre autres chefs d'accusation. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré dans un message vidéo du département que l'acte d'accusation vise à rendre Sinwar et d'autres membres de haut rang de Hamas responsables du financement et de la coordination d'une campagne de trois décennies pour tuer des citoyens américains et menacer la sécurité des États-Unis. Selon Garland, "au cours des trois dernières décennies, Hamas a tué ou blessé des milliers de civils, y compris des dozens of American citizens." Il a ajouté que cela ne serait pas la dernière action contre Hamas par l'administration.

Actions inacceptables de Hamas

Matthew Olsen, qui supervise la sécurité nationale au département de la Justice, a qualifié les actions de Hamas le 7 octobre en Israël d'inacceptables. Il a souligné que le département de la Justice continuerait de chercher des comptes pour les actes terroristes, mortels et destructeurs de Hamas jusqu'à ce que Harmas soit tenu responsable de sa campagne de terreur. De plus, la tuerie de Hamas, qui a entraîné la mort de plus de 40 citoyens américains, est la dernière d'une série d'actes violents de Hamas.

À la suite du décès du chef d'état-major d'Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran fin juillet, Hamas a nommé Sinwar comme son nouveau chef. Sa localisation reste inconnue, et on pense qu'il se cache dans le système de tunnels souterrains de l'organisation dans la bande de Gaza.

Responsable de l'attaque terroriste du 7 octobre

Sinwar est considéré comme le cerveau de l'attaque terroriste du 7 octobre, qui a entraîné la mort d'environ 1 200 personnes et l'enlèvement de 250 autres vers la bande de Gaza. La tuerie massive et inattendue a conduit Israël à lancer des attaques massives dans tout le littoral. Depuis, selon les statistiques palestiniennes, plus de 40 000 personnes ont été tuées et plus de 92 400 blessées. L'autorité de santé contrôlée par Hamas ne distingue pas entre les combattants et les civils dans ses statistiques non auditées.

Manifestations pour la libération des otages

Des milliers d'Israéliens ont de nouveau manifesté mardi soir, appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des 101 otages toujours détenus. Les proches des otages ont accusé le Premier ministre Netanyahu de saboter les négociations précédentes lors des manifestations. Netanyahu, ont-ils affirmé, avait échoué à plusieurs reprises à conclure un accord pour leurs proches.

Recherche de la libération des otages

Malgré l'opposition, le gouvernement américain croit encore possible de parvenir à un accord pour libérer les otages détenus par Hamas. John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, a déclaré qu'un accord était possible et que les écarts étaient assez réduits pour une résolution. Le président américain Joe Biden est activement impliqué dans les négociations.

Kirby a répondu aux critiques de Biden concernant le manque d'engagement de Netanyahu pour conclure un accord en déclarant : "Cela nécessite des compromis et un leadership de toutes les parties. Pas d'autres commentaires."

Des négociations indirectes entre Israël et Hamas, assistées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, ont eu lieu pendant des mois pour atteindre un cessez-le-feu et libérer les otages. Cependant, il semble que les progrès se soient arrêtés.

Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après les décès d'otages

La situation au Moyen-Orient et le récent meurtre de six otages israéliens figurent à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU à New York mercredi. L'ambassadeur d'Israël, Danny Danon, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Conseil devrait exiger la "libération immédiate et inconditionnelle" de tous les otages, a plaidé Danon dans un communiqué. De plus, le membre du Conseil, l'Algérie, a reportedly demandé une réunion portant sur la situation à Gaza et en Cisjordanie.

L'Union européenne, ainsi que d'autres organisations internationales, a exprimé sa préoccupation quant au conflit en cours au Moyen-Orient et à la crise humanitaire à Gaza. L'Union européenne a exhorté toutes les parties concernées à prioriser les négociations de paix et la libération sécurisée des otages.

À la suite de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs pays européens ont annoncé leur intention d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza, dans le but de soulager la souffrance de ses civils. L'Union européenne a promis de contribuer considérablement à cet effort d'aide, affirmant son engagement à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région.

