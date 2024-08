Le procureur de Philadelphie retire les accusations de meurtre au premier degré contre l'ancien policier qui a tué Eddie Irizarry.

Dial est accusé d'avoir tué Eddie Irizarry il y a un an ce mois-ci lors d'un contrôle routier. Dial avait été initialement inculpé de meurtre au premier degré ainsi que d'autres chefs d'accusation, mais le procès a été rapidement rejeté par un juge local de Philadelphie et le défendeur a été libéré.

Un mois plus tard, un juge de la Common Pleas Court a réinstitué les chefs d'accusation et le procès a repris, avec Dial retournant en prison.

Ce procès a été remarquable car la police a d'abord déclaré aux journalistes qu'Irizarry avait “bondi sur les officiers” alors qu'il était dehors de son véhicule, pour admettre plus tard que la vidéo infirmait cette affirmation.

Selon le communiqué initial de la police, deux officiers ont vu un homme conduire de manière erratique, et lorsqu'il s'est arrêté sur une place de stationnement, ils se sont approchés du véhicule. Quelques secondes plus tard, l'un des officiers a tiré mortellement sur Irizarry.

La police a d'abord déclaré aux journalistes que les officiers avaient donné à l'homme plusieurs ordres de lâcher une arme alors qu'il était dehors de son véhicule et qu'Irizarry avait bondi sur les officiers.

Cependant, deux jours plus tard, la commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, a déclaré que le tir avait eu lieu alors qu'Irizarry était à l'intérieur du véhicule, en se basant sur les images de la caméra corporelle. La vidéo “montrait très clairement que ce que nous avions rapporté Initially was not actually what happened,” a déclaré Outlaw.

Jeudi, lors d'une audience de planification, le bureau du procureur a retiré le chef d'accusation de meurtre au premier degré, selon les documents judiciaires.

Dial reste inculpé de meurtre au troisième degré et de plusieurs autres felonies liées à la mort d'Irizarry.

Lorsque CNN a demandé pourquoi le chef d'accusation de meurtre au premier degré avait été abandonné, un porte-parole du bureau du procureur a déclaré : “Nous ne sommes pas autorisés à commenter cette affaire conformément à la cour.”

Selon le Philadelphia Inquirer, les procureurs “ont été contraints de manière effective de (relever le chef d'accusation de meurtre au premier degré) par un juge après avoir échoué à informer les avocats de Dial d'une pièce à conviction clé qu'ils entendent utiliser contre lui au procès.”

La pièce à conviction - selon le Philadelphia Inquirer - concerne un expert qui a préparé un rapport pour les procureurs.

Maintenant que les chefs d'accusation de meurtre au premier degré ont été retirés, Dial est éligible pour être libéré sous caution.

CNN a contacté les avocats de Dial pour obtenir des commentaires et confirmation s'il a l'intention de verser une caution.

Lire aussi: