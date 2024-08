Le procureur a arrêté l'enquête sur Joost Klein.

C'était probablement le plus grand scandale du concours Eurovision de la chanson tumultueux cette année : le chanteur néerlandais Joost Klein était apparemment en train de menacer un opérateur de caméra, ce qui a entraîné sa disqualification de la compétition. Cependant, l'enquête contre "Europapa" a maintenant été close.

Le chanteur néerlandais Joost Klein a fait plus d'une mauvaise impression lors de ce concours Eurovision de la chanson (ESC) à Malmö, en Suède. Cependant, son comportement ne peut pas être définitivement prouvé comme étant criminel. Du moins, l'enquête contre lui, qui a été ouverte suite à un incident après sa performance en demi-finale en mai, a maintenant été close. Cela a été annoncé par l'Autorité suédoise de poursuite.

Le musicien de 26 ans était accusé d'avoir fait un geste menaçant envers la caméra d'une caméraman après sa performance à l'Eurovision. La police suédoise a alors ouvert une enquête contre lui. Klein, qui avait obtenu une place en finale avec sa chanson "Europapa", a également été disqualifié de l'Eurovision.

Le procureur responsable, Fredrik Jönsson, a expliqué qu'il avait clos l'enquête contre le Néerlandais parce qu'il n'avait pas pu prouver "que l'acte aurait pu causer une peur sérieuse ou que l'homme avait une telle intention". exactly what Klein signaled to the camerawoman is not publicly known.

Klein est "heureux et soulagé"

Klein est maintenant "immensément heureux et soulagé que cette période d'incertitude soit terminée", a déclaré le manager du musicien à l'agence de presse néerlandaise ANP. "Les derniers mois ont été horribles." Maintenant, toute l'équipe est soulagée. "Enfin, nous pouvons dire fort : il n'y avait jamais de raison pour cette procédure." Le chanteur regarde vers l'avenir et travaille sur un nouvel album.

Cependant, pour la chaîne de télévision AVROTROS, qui est responsable de l'Eurovision aux Pays-Bas, l'affaire n'est pas encore terminée. La chaîne pousse pour une conversation avec la direction de l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise l'Eurovision. "Nous sommes toujours profondément déçus que l'aventure européenne de Joost Klein et de tout le pays ait été interrompue de manière aussi brutale", a déclaré la chaîne dans un communiqué. AVROTROS avait déjà déclaré au début que la disqualification était injustifiée et inappropriée, et cela a maintenant été prouvé. La chaîne avait déjà soumis ses plaintes par écrit à l'UER il y a plusieurs mois, mais n'a jamais reçu de réponse.

En raison de cette affaire, la chaîne de télévision n'a pas encore décidé si les Pays-Bas participeront à l'Eurovision prochain. Klein, however, a récemment laissé entendre qu'il envisageait de revenir à la compétition l'année prochaine.

Malgré la clôture de l'enquête par l'Autorité suédoise de poursuite, la participation de Joost Klein au prochain Concours Eurovision de la chanson reste incertaine en raison des retombées de sa disqualification cette année. Son manager a déclaré : "Nous sommes optimistes que l'Union européenne de radio-télévision (UER) comprendra la situation et permettra à Joost de concourir à nouveau."

Malgré la clôture de l'enquête et la possibilité de revenir au Concours Eurovision de la chanson, le comportement de Joost Klein pendant le concours a laissé une trace sur sa réputation dans l'industrie musicale.

