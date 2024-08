- Le prochain transfert, Osnabrück prend aussi l'Américain Kayo.

VfL Osnabrück, relégué de la 2e division, réagit à son mauvais début de saison en 3e ligue de football

VfL Osnabrück, relégué de la 2e division, a réagi à son mauvais début de saison en 3e ligue de football en renforçant son milieu de terrain. L'équipe de Basse-Saxe a signé Bryang Kayo, 22 ans, de FC Ingolstadt en prêt avec une option d'achat. Le club a annoncé cela mercredi. Ces derniers jours, Ba-Muaka Simakala (Holstein Kiel) et Kofi Amoako (VfL Wolfsburg) ont également rejoint Osnabrück.

Le joueur américain Kayo est salué pour sa "puissance, sa dynamique et sa robustesse. C'est une pièce importante du puzzle que nous manquions au milieu de terrain", a déclaré le directeur sportif Philipp Kaufmann. VfL a perdu ses deux premiers matchs de championnat contre SV Sandhausen (0:1) et Erzgebirge Aue (0:2) et affrontera samedi le club de Bundesliga SC Freiburg en Coupe DFB.

Osnabrück, de Basse-Saxe, a renforcé son effectif en acquérant Bryang Kayo en prêt de FC Ingolstadt avec une option d'achat. De plus, Ba-Muaka Simakala de Holstein Kiel et Kofi Amoako de VfL Wolfsburg ont également rejoint l'équipe de Basse-Saxe.

Lire aussi: